Astrotarocchi 25 agosto 2024

🌹 25 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete quello che da sempre ostacola qualcosa nelle vostre situazioni, per esempio la ciclicita’ di un evento, finalmente viene spazzato via e all’improvviso arriva tutto quello che state aspettando da tempo, torna a sorridervi un bel sole, carico di tante novita’, ed e’ giusto che sia cosi. Preparatevi

Toro si risolvono questioni importanti, e piu’ di qualcuno pensa ad uno spostamento, movimento verso altre situazioni, o cambi veri e propri di stile di vita, anche forse un cambio di pensiero che porta tante buone soluzioni, insomma c’e’ molto fermento e in positivo e’ bene ricordarsi che a volte, una visuale diversa aiuta e molto

Gemelli qualcuno pensa a voi con molta nostalgia, chiaramente se lo tiene per se, sa che siete persone sincere e oneste e sa anche come la pensate in merito alla serieta’, non escludo un tentativo di ” rimpatriata ” che naturalmente deciderete voi, se accettare o no, la giornata comunque scorre liscia

Cancro arriva all’improvviso per voi un’intuizione dalla quale ricavate effettivamente una soluzione, ed arrivate dritte dritte a fare chiarezza e a risolvere qualcosa che e’ in sospeso ( non mancano mai cose da risolvere ) la giornata e’ buona per voi

Leone per voi una domenica tranquilla dove la testa pero’ cammina e studiate o studierete qualcosa che vorrete capire meglio, sicuramente riuscirete nel vostro intento solo dopo decidere il da farsi, ed e’ la soluzione piu’ giusta per voi. Possibili notizie di lavoro per voi

Vergine se qualcuno sperava di capire meglio alcune cose vostre, poverino /a non e’ riuscito /a a scovarle siete state brave a non far sapere i fatti vostri, continuate su questa strada, la vostra ma senza spiegare nulla a nessuno, solo cosi potrete combattere certe vipere, la giornata e’ tranquilla

Bilancia arrivano notizie di qualcosa di nuovo che sta nascendo, o di un rinnovamento di qualcosa che gia’ conoscete e per un colpo di fortuna trovate anche una chiave per sbloccare altre questioni, ovviamente nei prossimi giorni, per oggi la giornata scorre

Scorpione qualcosa che vi viene in mente deve essere ben pianificato e se e’ questa la linea che seguite, sicuramente arriverete a trovare stabilita’ e serenita’, perche’ non e’ molto quello che chiedete, eppure fate molta fatica, ogni tanto, riposatevi

Sagittario insieme a qualcuno sceglierete di cambiare la direzione che state seguendo e forse un cambiamento di rotta e’ quello che serve per riprendere un po’ quota dopo un lungo periodo di stallo, la giornata e’ buona

Capricorno ci sono nuovi inizi da programmare non fatevi prendere dalla pigrizia o dalla paura di sbagliare che puo’ anche accadere ma non per questo non si deve comunque andare avanti, ad ogni caduta ci si rialza come sempre accade per tutti, la giornata e’ buona

Acquario parlando con qualcuno arriva l’idea per risolvere una questione importante, e sicuramente entro pochissimo tempo la risolvete, anche se ci sono questioni burocratiche, sistemate le pratiche, otterrete quello che avete chiesto, la giornata e’ buona

Pesci qualche ostacolo riuscite ad aggirarlo, non e’ conveniente prendere a testate le montagne, ma con un po’ d’astuzia la risolverete, la giornata e’ buona



Buona domenica a tutti

