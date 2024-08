Astrotarocchi 24 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete fareste bene in questi giorni ad alleggerire un po’ i pensieri, e fare chiarezza su quello che volete raggiungere, perche’ di qualunque cosa si tratti vi state dirigendo verso la fortuna, che creera’ ben 2 occasioni buone per voi, puo’ trattarsi di qualunque settore vitale, occhi aperti

Toro gli ostacoli lavorativi, sentimentali o i forti ritardi sono alle spalle voi state facendo il percorso giusto per la vostra vita, quando le cose con le buone non si capiscono, la vita ce le fa capire chiaramente, quello che fate ora e’ giusto per voi, e avrete la certezza nei prossimi tempi, nel frattempo la giornata e’ buona

Gemelli nella mente qualcosa vi passa in maniera piu’ frequente del solito forse aspettate qualche risposta da qualcuno e per questo vi passa di frequente nella mente, se cosi e’, arrivano le risposte che aspettate, la giornata e’ buona

Cancro per voi un momento di svago e di divertimento e’ ora di prenderselo e di goderselo, e’ quello che vi consigliano le carte, rilassatevi e godetevi il fine settimana, l’anno poi e’ lungo e la giornata e’ tranquilla

Leone un cambio di direzione sembra per voi la soluzione ideale e a volte la troppa testardaggine non e’ consigliabile, se comunque cambiate visuale riuscirete anche a risolvere un problema che vi e’ pesato molto, la giornata e’ buona

Vergine torna a risplendere il sole quindi arrivano vittorie successi e tante meritate soddisfazioni che da tempo aspettate, su questa scia potrebbe ritornare qualcuno del passato, a voi la scelta di farlo parlare o tacere, la giornata e’ tranquilla

Bilancia arrivano chiarimenti su qualcosa che e’ accaduto in passato e la questione sembra rientrare nella giusta direzione, con la chiarezza e’ impossibile fraintendere, arrivano anche notizie buone di lavoro, ( prossimi giorni ) la giornata e’ positiva

Scorpione i nuovi inizi per chi non e’ stato corretto non sono facili, ma voi questo problema non l’avete e chi ne ha creati, be’ e’ un problema che non vi tocca, non ve ne preoccupate, bastera’ aspettare gli eventi e capire, nel frattempo fate le vostre cose, la giornata e’ tranquilla

Sagittario sopratutto quando le cose per voi non girano, quello e’ il momento in cui vi date piu’ da fare per migliorare le cose, ed e’ cosi che agirete in questi giorni e le migliorerete oltre all’umore che risale e la giornata comunque e’ buona

Capricorno arrivano, prossima settimana ottime notizie riguardo il lavoro, un incremento e’ previsto per chi lavora in proprio e comunque in netto miglioramento. La giornata e’ tranquilla

Acquario per voi arrivano riconoscimenti ma anche gratitudine da parte di qualcuno a cui una mano l’avete data, vi e’ riconoscente per quello che avete fatto per lui / lei e ve lo dira’, ma e’ tempo di rilassarsi

Pesci un accordo nasce sotto una buona stella quindi se tutto e’ giusto questo accordo e’ consigliabile, andra’ bene sia per voi che per la controparte, e la giornata e’ buona

