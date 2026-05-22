Astrotarocchi 23 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Sabato 23 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi
♈ ARIETE
Amore: Un briciolo di gelosia potrebbe fare capolino. Non ingigantire piccoli dettagli, usa il dialogo.
Lavoro: È il momento di pianificare i prossimi passi con calma, senza farti prendere dalla fretta.
Il consiglio delle carte: La pazienza oggi è la tua alleata più forte.
♉ TORO
Amore: Bellissima energia di complicità. Se c’è una decisione di coppia da prendere, il momento è perfetto.
Lavoro: Le tue intuizioni sono vincenti. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe sbloccare un accordo.
Il consiglio delle carte: Segui l’intuito e agisci con determinazione.
♊ GEMELLI
Amore: Un po’ di stanchezza rischia di renderti sfuggente. Cerca di ritagliare del tempo solo per te e chi ami.
Lavoro: Troppe chiacchiere o pettegolezzi attorno a te. Mantieni il focus e vai dritto per la tua strada.
Il consiglio delle carte: Taglia i rami secchi e le distrazioni superficiali.
♋ CANCRO
Amore: Cuore e sentimenti in primo piano. È la giornata ideale per fare una sorpresa o aprirti del tutto.
Lavoro: In arrivo risposte scritte o messaggi importanti che aspettavi da tempo per sbloccare un progetto.
Il consiglio delle carte: Accogli la gioia e lasciati guidare dalle emozioni.
♌ LEONE
Amore: L’orgoglio oggi potrebbe creare un piccolo muro. Fai un passo indietro e l’armonia tornerà subito.
Lavoro: Mostra la tua autorevolezza senza imporre le tue idee con troppa rigidità. Mediazione è la parola chiave.
Il consiglio delle carte: La vera forza si vede dalla tua capacità di proteggere e comprendere.
♍ VERGINE
Amore: Un vento di rinnovamento alleggerisce il cuore. Lascia andare i vecchi rimpianti del passato.
Lavoro: Grande concretezza. Un affare o un progetto prende finalmente una piega solida e sicura.
Il consiglio delle carte: Metti radici profonde e guarda al futuro con fiducia.
♎ BILANCIA
Amore: Cerca il calore e la pace tra le mura domestiche. Ottimi i chiarimenti se affrontati con dolcezza.
Lavoro: Sii prudente con le spese e valuta bene le proposte di chi promette guadagni troppo facili.
Il consiglio delle carte: Custodisci la tua serenità interiore prima di tutto.
♏ SCORPIONE
Amore: Passione intensa ma attenzione a non scivolare nel controllo o nei sospetti infondati verso il partner.
Lavoro: Qualcuno potrebbe agire con astuzia nell’ombra. Tieni gli occhi aperti e non svelare le tue mosse.
Il consiglio delle carte: Usa l’intelligenza strategica e muoviti in silenzio.
♐ SAGITTARIO
Amore: Aria di festa, incontri e nuove conoscenze stimolanti. Esci dal guscio e divertiti!
Lavoro: La Ruota gira a tuo favore: un cambiamento improvviso si rivelerà un’ottima opportunità economica.
Il consiglio delle carte: Accogli l’allegria e cogli l’attimo al volo.
♑ CAPRICORNO
Amore: Un legame importante ti dà conferme di assoluta lealtà e stabilità. Ti senti al sicuro.
Lavoro: Giornata ideale per consolidare i tuoi investimenti e fare programmi a lungo termine.
Il consiglio delle carte: Fermezza e coerenza ti porteranno dove desideri.
♒ ACQUARIO
Amore: Desiderio di leggerezza e spensieratezza. Evita i discorsi troppo pesanti o le vecchie polemiche.
Lavoro: Un colpo di scena improvviso rimescola le carte in tavola. Niente paura, saprai adattarti alla grande.
Il consiglio delle carte: Sii flessibile come il vento e asseconda il cambiamento.
♓ PESCI
Amore: Grande armonia interiore. Una bellissima sintonia emotiva avvolge la tua giornata e cura le vecchie ferite.
Lavoro: L’abbondanza torna a fluire. Le ansie e i blocchi dei giorni scorsi si dissolvono del tutto.
Il consiglio delle carte: Il Sole splende sui tuoi progetti: cammina a testa alta.
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