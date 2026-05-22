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Astrotarocchi 23 maggio 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
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Astrotarocchi

ASTROTAROCCHI  Sabato 23 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi

♈ ARIETE
Amore: Un briciolo di gelosia potrebbe fare capolino. Non ingigantire piccoli dettagli, usa il dialogo.

Lavoro: È il momento di pianificare i prossimi passi con calma, senza farti prendere dalla fretta.

Il consiglio delle carte: La pazienza oggi è la tua alleata più forte.

♉ TORO
Amore: Bellissima energia di complicità. Se c’è una decisione di coppia da prendere, il momento è perfetto.

Lavoro: Le tue intuizioni sono vincenti. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe sbloccare un accordo.

Il consiglio delle carte: Segui l’intuito e agisci con determinazione.

♊ GEMELLI
Amore: Un po’ di stanchezza rischia di renderti sfuggente. Cerca di ritagliare del tempo solo per te e chi ami.

Lavoro: Troppe chiacchiere o pettegolezzi attorno a te. Mantieni il focus e vai dritto per la tua strada.

Il consiglio delle carte: Taglia i rami secchi e le distrazioni superficiali.

♋ CANCRO
Amore: Cuore e sentimenti in primo piano. È la giornata ideale per fare una sorpresa o aprirti del tutto.

Lavoro: In arrivo risposte scritte o messaggi importanti che aspettavi da tempo per sbloccare un progetto.

Il consiglio delle carte: Accogli la gioia e lasciati guidare dalle emozioni.

♌ LEONE
Amore: L’orgoglio oggi potrebbe creare un piccolo muro. Fai un passo indietro e l’armonia tornerà subito.

Lavoro: Mostra la tua autorevolezza senza imporre le tue idee con troppa rigidità. Mediazione è la parola chiave.

Il consiglio delle carte: La vera forza si vede dalla tua capacità di proteggere e comprendere.

♍ VERGINE
Amore: Un vento di rinnovamento alleggerisce il cuore. Lascia andare i vecchi rimpianti del passato.

Lavoro: Grande concretezza. Un affare o un progetto prende finalmente una piega solida e sicura.

Il consiglio delle carte: Metti radici profonde e guarda al futuro con fiducia.

♎ BILANCIA
Amore: Cerca il calore e la pace tra le mura domestiche. Ottimi i chiarimenti se affrontati con dolcezza.

Lavoro: Sii prudente con le spese e valuta bene le proposte di chi promette guadagni troppo facili.

Il consiglio delle carte: Custodisci la tua serenità interiore prima di tutto.

♏ SCORPIONE
Amore: Passione intensa ma attenzione a non scivolare nel controllo o nei sospetti infondati verso il partner.

Lavoro: Qualcuno potrebbe agire con astuzia nell’ombra. Tieni gli occhi aperti e non svelare le tue mosse.

Il consiglio delle carte: Usa l’intelligenza strategica e muoviti in silenzio.

♐ SAGITTARIO
Amore: Aria di festa, incontri e nuove conoscenze stimolanti. Esci dal guscio e divertiti!

Lavoro: La Ruota gira a tuo favore: un cambiamento improvviso si rivelerà un’ottima opportunità economica.

Il consiglio delle carte: Accogli l’allegria e cogli l’attimo al volo.

♑ CAPRICORNO
Amore: Un legame importante ti dà conferme di assoluta lealtà e stabilità. Ti senti al sicuro.

Lavoro: Giornata ideale per consolidare i tuoi investimenti e fare programmi a lungo termine.

Il consiglio delle carte: Fermezza e coerenza ti porteranno dove desideri.

♒ ACQUARIO
Amore: Desiderio di leggerezza e spensieratezza. Evita i discorsi troppo pesanti o le vecchie polemiche.

Lavoro: Un colpo di scena improvviso rimescola le carte in tavola. Niente paura, saprai adattarti alla grande.

Il consiglio delle carte: Sii flessibile come il vento e asseconda il cambiamento.

♓ PESCI
Amore: Grande armonia interiore. Una bellissima sintonia emotiva avvolge la tua giornata e cura le vecchie ferite.

Lavoro: L’abbondanza torna a fluire. Le ansie e i blocchi dei giorni scorsi si dissolvono del tutto.

Il consiglio delle carte: Il Sole splende sui tuoi progetti: cammina a testa alta.

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
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