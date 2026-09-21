Astrotarocchi 22 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 22 Settembre 2026

♈ ARIETE Arrivano notizie veloci, contatti o visite inattese. È una giornata che porta movimento e novità rapide, perfette per sbloccare qualcosa che era in attesa. Sii pronto ad agire subito quando arriva l’occasione.

♉ TORO Stabilità, sicurezza e risposte concrete sul lavoro e nella gestione quotidiana. Ti senti ben saldo sulle tue posizioni e capace di gestire ogni responsabilità. Fai perno sulle tue certezze e mantieni la rotta.

♊ GEMELLI Chiacchiere, telefonate, scambio di idee e un pizzico di agitazione positiva. La comunicazione sarà al centro della giornata, anche se occorre evitare inutili ansie. Filtra le voci di corridoio e concentrati sui dialoghi costruttivi.

♋ CANCRO Intuizioni profonde, riconoscimento del tuo valore o un momento di forte sensibilità. Le emozioni sono protagoniste e guidano le tue scelte. Ascolta le tue sensazioni e mostra il tuo talento senza timore.

♌ LEONE Una scarica di energia, successo e grande chiarezza. Le situazioni ambigue si chiariscono e lasciano spazio a risultati positivi e calore nei rapporti. Brilla e sfrutta questa giornata di massima carica vitale.

♍ VERGINE Troverai la soluzione ideale a un problema che ti occupava la mente. Una svolta risolutiva o una risposta importante è a portata di mano. Abbi fiducia nelle tue risorse: hai già in mano la risposta.

♎ BILANCIA Piccole fortune, coincidenze favorevoli e momenti di serenità inattesa. Un’ottima giornata per cogliere al volo un’opportunità improvvisa. Cogli l’attimo con leggerezza e un sorriso.

♏ SCORPIONE Attenzione rivolta agli affetti, all’ambiente domestico e alla ricerca di stabilità interiore. È il momento di consolidare le basi e prenderti cura del tuo spazio. Ritrova il tuo centro e dedicati a ciò che ti fa sentire al sicuro.

♐ SAGITTARIO Voglia di spostarsi, pianificare un viaggio o allargare i propri orizzonti mentali e lavorativi. Un progetto a lungo termine comincia a muoversi. Guarda lontano e non aver paura di esplorare nuove strade.

♑ CAPRICORNO Buon flusso negli affari, nelle risorse o nelle opportunità di guadagno. La giornata favorisce l’intraprendenza e la gestione pratica dei tuoi beni. Fai scorrere le energie con pragmatismo e visione d’insieme.

♒ ACQUARIO Una bella sorpresa, un invito gratificante o un gesto d’affetto che regala gioia. L’armonia prevale nei rapporti interpersonali. Accogli i doni e i complimenti della giornata con gratitudine.

♓ PESCI Passione, generosità ed intesa emotiva al massimo. Che si tratti di amore o di un progetto che ti sta a cuore, tutto parte da una motivazione sincera. Agisci con entusiasmo e lasciati guidare dall’empatia.

👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al

‪‪+39 347 57 49 499 e seguitemi sul mio gruppo Facebook Tarocchi Carte e Mille Magie