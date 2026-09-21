Bancali usati e nuovi
ItaliaUltim'ora

Amici di Maria De Filippi torna in tv: tra le nuove discipline box, pattinaggio e judo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Amici di Maria De Filippi sta tornando. E quest’anno ci sarà più di una novità. Come si vede in un video-promo pubblicato sui canali social del famoso talent di Canale 5, non ci saranno solo il ballo e il canto tra le discipline, ma anche alcuni sport: vent’anni dopo la ginnastica artistica, nella trasmissione ci saranno infatti anche boxe, pattinaggio artistico a rotelle e judo.
 

 

Una bella novità per l’edizione 26 dell’amato programma di Canale 5: le indiscrezioni si rincorrevano da giorni, ma oggi è arrivata la conferma. Le tre nuove specialità si andranno ad aggiungere alle due tradizionali di ballo e canto. La prima puntata del talent è in programma domenica 4 ottobre a partire dalle 14.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Al via il progetto della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e di Fondazione Heal

17 Maggio 2023

Non solo relazioni personali ma anche social, il cambio generazionale che sta trasformando l’hospitality

8 Settembre 2026

Cagliari, madre e figlio trovati morti nella loro abitazione

15 Luglio 2026

Tumori, Lorusso (Humanitas San Pio X): “Diagnosi tardiva in 80% casi cancro ovarico”

2 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno