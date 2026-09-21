Amici di Maria De Filippi torna in tv: tra le nuove discipline box, pattinaggio e judo

(Adnkronos) –

Amici di Maria De Filippi sta tornando. E quest’anno ci sarà più di una novità. Come si vede in un video-promo pubblicato sui canali social del famoso talent di Canale 5, non ci saranno solo il ballo e il canto tra le discipline, ma anche alcuni sport: vent’anni dopo la ginnastica artistica, nella trasmissione ci saranno infatti anche boxe, pattinaggio artistico a rotelle e judo.



Una bella novità per l’edizione 26 dell’amato programma di Canale 5: le indiscrezioni si rincorrevano da giorni, ma oggi è arrivata la conferma. Le tre nuove specialità si andranno ad aggiungere alle due tradizionali di ballo e canto. La prima puntata del talent è in programma domenica 4 ottobre a partire dalle 14.

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