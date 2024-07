Astrotarocchi 22 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 22 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete per alcuni potrebbe legalizzarsi un unione o un contratto sara’ reso pubblico, e in ogni caso qualcosa che doveva prendere una piega, prendera’ quella giusta, la giornata e’ buona

Toro evitate persone che cercano d’insinuarsi nella coppia, seminano dubbi e incertezze, non date conto a nessuno, le cose giuste o sbagliate le sapete gestire da sole, la giornata e’ tranquilla

Gemelli anche voi evitate le persone opportuniste che arrivano da voi solo per interesse, concedetevi invece a persone che hanno attenzione verso di voi, la giornata procede serena

Cancro una possibile rivale tende a dare fastidio, voi concentratevi sulla vostra persona e sulle vostra azioni, non tardera’ molto ad arrivare la verita’ e a sbagliare non siete voi, la giornata e’ un po’ tesa

Leone ci sono situazioni in cui vi riscatterete, non trasformate la giornata in un campo di battaglia, semplicemente aspettate d’avere i giusti riconoscimenti e non c’impiegheranno molto ad arrivare, la giornata e’ tendente al teso, cercate di rilassarvi

Vergine attenzione a non trasformare una battuta di scherzo in una tragedia, siete un po’ nervosi di vostro e si rischia di non comprendere quel momento la cosa e di discutere, lasciate cadere e si evita il malinteso, la giornata e’ un po’ cosi cosi

Bilancia la fortuna aiuta gli audaci, e anche nei prossimi giorni, con l’aiuto della dea bendata, si risolve qualcosa che per voi e’ importante, e la giornata e’ buona per voi

Scorpione ci sono dei cambiamenti e si sblocca qualcosa a livello lavorativo ci sono in arrivo soddisfazioni e riconoscimenti, torna la stabilita’ e la serenita’, la giornata e’ tranquilla

Sagittario ci possono essere nella giornata di oggi complicazioni e ritardi ma da un certo momento in poi si cambia la direzione , si trovano soluzioni e la giornata inizia a girare bene, la giornata e’ un po’ tesa

Capricorno si consolida qualcosa che viene aiutato da un amico a realizzarsi, all’improvviso una questione che brancolava nel totale buio trova luce e porta una bella vittoria per voi, la giornata e’ buona

Acquario attenzione a qualche volpe astuta che sceglie di mettersi in ascolto dei vostri fatti per poi usarli contro voi, cercate di non raccontare nulla e di pensare e fare senza comunicare nulla e la volpe si sposta verso altre direzioni, la giornata e’ comunque tranquilla

Pesci ci sono sostanziali cambiamenti in atto, arrivano notizie di lavoro e se va in porto, come sembrerebbe sara’ di lunga durata, un terreno da seminare per far crescere una pianta alta e robusta, quindi le notizie sono sicuramente buone e la giornata anche



Buon lunedi a tutti



