Astrotarocchi 22 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 22 Giugno 2026

♈ Ariete attenzione qualche piccola nuvola puo’ passare fra voi e qualche persona amica, nulla che non si metta a posto, ma nel frattempo fate attenzione alle parole, potrebbero ferire, meglio, se potete, evitare

♉ Toro per voi e’ essenziale in questo periodo frequentare persone e affrontare situazioni che siano un po’ leggere, evitare la pesantezza, dopo un periodo davvero ” strong ” e’ ora di alleggerire e riportare un po’ di serenita’, la giornata per voi e’ positiva

♊ Gemelli per voi il toccasana ideale in questo periodo sono gli affetti, le situazioni che rinfrescano un periodo arroventato e che ora va lasciato andare, l’acqua per spegnere questi fuochi e’ proprio gli affetti, gli amici, le persone a voi care, queste sono in grado di ritemprarvi e farvi ripartire alla grande, la giornata comunque scorre bene

♋ Cancro Sono in arrivo per voi cambiamenti piuttosto importanti, qualcosa che ha fatto il suo tempo e’ ora di lasciarlo andare, vi ha insegnato molto, ma e’ ora di andare avanti, i nuovi progetti, dal cassetto, vi chiamano. E’ ora di ascoltali e metterli in moto, il nuovo e’ ora che avanzi

♌ Leone arrivano per voi notizie positive e che sanciscono qualcosa di duraturo nel tempo, potrebbe essere un contratto di lavoro, un nuovo amore, insomma e’ una questione importante e che durera’ molto, quindi ponderate bene prima di decidere

♍ Vergine qualcuno che vi ha dato molto fastidio, e’ possibile che il karma lo o la trovi, e questo potrebbe ripagarvi la sofferenza che vi ha provocato, e’ probabile nei prossimi giorni, arrivino notizie in merito, ora potete respirare

♎ Bilancia un cambiamento si rende necessario, questo e’ aiutato dal destino e dall’intelligenza che dovrete usare per poter navigare nella giusta maniera, e state tranquilli certi cambiamenti arrivano per forgiarci e vedere come reagite, la giornata e’ buona

♏ Scorpione sono in arrivo per voi notizie che fanno chiarezza, ma soprattutto molto positive, e si realizza un vostro sogno, non e’ poca cosa in poco tempo, quindi raccogliamo quello che di buono c’e’ e andiamo avanti, la giornata e’ tranquilla

♐ Sagittario potrebbe arrivare cosi dal nulla una ” fuitina ” per una rocambolesca giornata che resta indimenticabile, ovviamente vale per chi ha piacere per questo tipo di cose, in generale la giornata e’ avventurosa

♑ Capricorno qualcosa che non dite, un progetto a breve sara’ sotto gli occhi di tutti, e ci sara’ proprio un bel miglioramento, questo attira prima la curiosita’ e poi l’invidia a cui bisogna sempre fare attenzione, ma le spalle sono larghe, quindi nessun problema e la giornata comunque e’ buona

♒ Acquario c’e’ un equilibrio perfetto che riuscite a mantenere molto bene quando siete soli, ma basta poco per farlo saltare, ed e’ su questo che bisogna lavorare, nulla deve riuscire ad intaccare il vostro equilibrio, la giornata e’ buona

♓ Pesci un avvenimento improvviso’ vi portera’ la stabilita’ che cercate da molto, il settore e’ quello dove ne sentite piu’ il bisogno, non preoccupatevi per le cose inutili, arrivano telefonate dalla famiglia, forse ci sara’ qualche invito, la giornata e’ tranquilla

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