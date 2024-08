Astrotarocchi 22 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 22 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete una vecchia fiamma potrebbe farsi di nuovo vivo, e scoprirete con vostro grande stupore quello che provava per voi, non si escludono colpi di scena interessanti

Toro per chi e’ in relazione extra o ne ha appena iniziata una, arriva all’improvviso la possibilita’ d’incontrarvi, un incontro fugace, ma bello e passionale, non rimandate e anzi cogliete l’occasione al volo

Gemelli e’ in arrivo un bel regalo per voi, e non escudo che sia il destino a farvelo, arrivano diverse nuove conoscenze con la quale passare dei bei momenti, attenzione che il destino fa bei scherzi al cuore e qualcuno potrebbe innamorarsi

Cancro con qualcuno capitera’ che vi sentirete particolarmente connessi, accade, non c’e’ nulla di male e non c’e’ necessita’ di ritirarsi per paura che capisca troppo, lo capira’ comunque, tanto vale viversela e godere della situazione che si presentera’

Leone arrivano di nuovo notizie per quanto concerne il lavoro e situazioni che lo riguardano, potrebbero essere per chi lavora in proprio nuovi clienti, o comunque un aumento in positivo di qualcosa che non guasta mai, la giornata scorre bene

Vergine quando si e’ molto feriti, si tende a fare le cose con meno cuore rispetto a prima, ma non e’ da voi, nonostante tutto mantenete la purezza, e questo vi portera’ a realizzare delle belle situazioni, e piu’ soddisfazione di questa ?

Bilancia c’e’ qualcosa di cui siete in attesa e al momento e’ fermo, ma a breve arrivano notizie in merito e si sblocca una situazione che potrebbe essere di tipo economico, prossimi giorni ci saranno forse delle pratiche da sbrigare

Scorpione attenzione a qualcuno molto immaturo che inizia a girarvi intorno, sopra tutto a qualcuno che ” io qui, io li, io su ecc ” copre semplicemente un immaturita’ spiccata e imita malamente chi veramente dovrebbe farlo, ma non lo fa, andate oltre, non merita attenzione

Sagittario la confusione e’ ormai alle spalle ritorna per voi la fortuna a sorridere e inizia un buon momento che e’ proprio alle porte, sappiate approfittare del momento e sappiate essere grati, la giornata e’ buona

Capricorno ci sono dei cambiamenti che voi dovrete attuare, per ogni taglio qualcosa di nuovo viene sempre seminato, c’e’ solo la pazienza di veder crescere la pianta e raccoglierete i frutti, a breve raccoglierete e ne sarete compiaciute, la giornata e’ buona

Acquario siete in fase di ripresa e questa volta un po’ di fatica la fate a lasciare andare i momenti divertenti e sereni, ma ahime’ bisogna riprendere la propria strada e anche lavorare per la propria soddisfazione, quando eccedete ricordatevi di volervi bene

Pesci arrivano entrate extra che non v’aspettate e torna per voi il successo, sempre tenete per voi le cose importanti, lo sappiamo che l’invidia ci sente benissimo, si realizza un vostro grande desiderio e la giornata e’ buona

Buon giovedi a tutti



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger