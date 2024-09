Astrotarocchi 21 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 21 Settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete ci sara’ notizia di qualcuno che ha un problema, in realta’ questa persona il problema se l’e’ creato, cercate di non essere disponibili con questa persona perdereste soldi e tempo, e perdereste la vostra serenita’, per voi la giornata e’ buona

Toro si apriranno per voi nuove prospettive e possibilita’, ci sono riconoscimenti, e piacete a chi vi gira intorno, insomma inizia un bel momento, e, in questo vi accompagnera’ una persona fidata che vi dara’ ottimi consigli e sopra tutto vuole il vostro bene. Fidatevi

Gemelli per voi si sta aprendo un periodo di grande attivita’ e grandi passioni che vi coinvolgeranno completamente, potrebbe trattarsi di qualunque inizio, amore lavoro soldi famiglia, potrebbe anche arrivare una persona dal carattere forte e passionale, insomma una primavera in autunno, la giornata scorre tranquilla

Cancro ora ci sono le idee chiare su cosa volete o non volete fare, preparate gli obiettivi e seguiteli senza esitare, sono progetti solidi e stabili, quindi vale la pena fare sacrifici, se in questi c’e’ un progetto di convivenza o matrimonio ( anche ) lo realizzerete e la giornata e’ tranquilla

Leone per voi c’e’ ancora tempesta, ma ritorna il sole, solo ci vuole pazienza, ci sono ancora fastidi, notizie che arrivano in ritardo, problemi di comunicazione con un capo, fraintendimenti, pettegolezzi, ma la tempesta passa e torna un bell’arcobaleno a rischiarare il clima ostile, ancora alti e bassi sono previsti

Vergine per ora godete della tranquillita’ familiare, il raggiungimento della serenita’e la completa soddisfazione per esserci riusciti, il fine settimana e’ buono e la tranquillita’, comunque, perdura nel tempo

Bilancia avete paura eccessiva dei cambiamenti, e comunque fate bene ad essere cauti, da una parte ci sono le possibilita’ per cambiare, ma dall’altra bisogna prendere delle decisioni, la porta potrebbe chiudersi e perdereste l’occasione, quindi prudenza va bene, paura si puo’ comprendere, ma anche decidere cosa fare e’ necessario, non esitate oltre, a meno che non siete interessati, la giornata procede tranquilla

Scorpione c’e’ l’ingresso nella vostra vita di persone che diventeranno molto importanti per voi, ci saranno spunti e contatti davvero molto positivi, quindi per le nuove conoscenze, sappiate distinguere bene chi e’ buono e va tenuto e chi va lasciato andare, il fine settimana e’ positivo

Sagittario arriva per voi l’ora di raccogliere quello che avete seminato nei mesi scorsi, ci si deve godere il riposo perche’ la fatica e’ stata davvero tanta, dal punto di vista sentimentale ci sono nuovi amori in vista insomma un bel momento

Capricorno la carta avverte che qualcuno vi sta tenendo nascosto qualcosa che a voi non e’ chiaro, e’ essenziale che non vi fermiate alla superficie delle questioni, ma scaviate attentamente per capire meglio con chi e cosa abbiamo a che fare, il fine settimana e’ buono

Acquario la carta vi mette in guardia di diffidare di persone o situazioni poco cristalline, attenzione a non farci illudere da proposte allettanti, o guardiamoci dalle false promesse, insomma occhi aperti e antenne dritte, non e’ tutto oro quello che luccica

Pesci ci sara’ una maggiore consapevolezza di chi siete veramente a breve, ci saranno molti cambiamenti positivi, e vi suggerisce ( la carta ) di affrontare le prove con grande coraggio, le mete non sono lontane e i risultati sorprenderanno voi stessi, il fine settimana e’ positivo

Buon sabato a tutti



