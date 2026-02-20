Astrotarocchi 21 febbraio 2026

✨✨✨Astrotarocchi ✨✨✨

💫Ariete Momento di grande passione. Agisci ora, il ferro è caldo! Potrebbe trattarsi di qualunque settore, amore, lavoro, ma la cosa importante e’ agire ora, buona fortuna 💫

💫Toro a costanza paga. Un progetto a cui tieni inizia a dare frutti solidi. Non preoccuparti, gli ostacoli sono fatti per essere superati e la tua tenacia sara’ ricompensata 🌟

💫Gemelli Nuove idee e comunicazioni in arrivo. Mantieni la mente aperta e leggera. Ascolta con attenzione, fra le righe si nascondera’ altro 🍂

💫Cancro Serenità in famiglia e purezza d’intenti. Cerca il tuo equilibrio interiore. Se puoi e tempo permettendo una bella passeggiata nella natura e’ un toccasana per te🌻

💫Leone Sei tu il leader. Domina le tue paure con la dolcezza e la determinazione. Non farti scalfire da nulla, e vai a conquistare la tua meta, la giornata comunque e’ buona 🌟

💫Vergine Eleganza e saggezza. Qualcuno cercherà il tuo consiglio prezioso oggi, saprai darne e vedrai che la persona ti sara’ riconoscente, l’azione buona ripaga sempre ✨

💫Bilancia: Cerca l’armonia tra dovere e piacere. Non pendere troppo da un lato, e di non andare in disequilibrio, mantieniti stabile e sicuro di te ⚡️

💫Scorpione: Una sfida necessaria per evolvere. Affrontala senza timore, vincerai, e sarai pronto per conquistare il posto giusto per te, la giornata e’ buona 🌟

💫Sagittario Successo e chiarezza totale. La strada davanti a te è illuminata, e non solo anche pronta per essere percorsa, niente paura e vai avanti 🌊

💫Capricorno Arriva l’abbondanza. Sii pronto a raccogliere ciò che hai seminato, che non e’ poca cosa, brava hai lavorato benissimo ed e’ giusto che tu ora riscuota 🌹

💫Acquario I tuoi sogni sono a portata di mano. Seguili e vedrai che potrai realizzarli senza troppe complicazioni e’ il momento giusto per costruire .🍀

💫Pesci Ascolta l’intuizione e i tuoi sogni potrebbero essere messaggi importanti per te 🌞



