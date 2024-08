Astrotarocchi 21 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 21 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arriva una bella occasione con una persona, per chi ama l’avventura, e sara’ una bella storia da viversi come viene, la giornata e’ accompagnata dalla fortuna

Toro arrivano chiari segnali d’interesse da parte di qualcuno, per una buona amicizia direi che non ci sono particolari controindicazioni, se aspirate a qualcosa di piu’, direi che non e’ la persona giusta, sono in arrivo nuove conoscenze

Gemelli in famiglia il momento e’ sereno, ci sono frequenti contatti, nuove situazioni positive in arrivo, direi che il periodo e’ abbastanza sereno, come lo sono le persone che vi circondano, non ci sono questioni rilevanti, la giornata scorre serena

Cancro qualcuno pensa a voi come persona chiara, anche per qualche verso fortunata, e molto molto onesta, potrebbe trattarsi di qualcuno con cui c’e’ stata una storia, o una conoscenza, pensa a voi con molta nostalgia, chissa’ che non arriva qualche sorpresa?

Leone la chiave per sbloccare alcune questioni sta nell’essere informato di altre, al momento c’e’ un po’ di rallentamento, ma a breve dovreste riuscire a muovere le acque e quindi a risolvervi le vostre cose, la giornata e’ tranquilla

Vergine possibile una nuova conoscenza e un invito da qualche parte, l’energia e’ in movimento, e non solo, anche per chi cerca lavoro si aprono diverse strada, a voi poi la scelta

Bilancia per chi pensa ad un trasferimento o ad un viaggio andra’ molto molto bene, ci sono nuove conoscenze anche per voi in movimento e nuove situazioni che possono riguardare il lavoro, la giornata scorre serena

Scorpione arrivano notizie che vi faranno fare delle scelte che farete velocemente, e infatti una situazione in stallo improvvisamente cambia rotta, e si risolve con risvolti molto positivi, la giornata lo e’ altrettanto

Sagittario solo quando e’ molto buio si riescono a vedere le stelle ( cit ) questo vuol dire che se il momento non e’ dei migliori, comunque ad illuminare un cammino che forse e’ solitario in questo momento sono proprio loro, le stelle, state tranquille loro non tradiscono e vi accompagnano sempre fino all’alba, la luce torna anche per voi, la giornata e’ buona

Capricorno ci sono molti spostamenti positivi che farete nei prossimi giorni e chissa’ che strada facendo non incontrate anche l’amore ? Si potrebbe accadere quindi occhi aperti e antenne dritte

Acquario il pensiero va verso qualcuno che avete nel cuore, non e’ importante che l’abbiate vicino o meno, siete fortemente connesse con questa persona, e quando meno ci penserete ve la troverete davanti, la giornata e’ buona

Pesci alcune comunicazioni che vorreste avere sono ferme, tardano un po’ ma arriveranno e sono buone per voi, la giornata e’ tranquilla ma un po’ disturbata da questa attesa, tranquilli che quello che aspettate si palesera’

Buon mercoledi a tutti

