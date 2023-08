Astrotarocchi 21 agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete oggi e nei prossimi giorni inizia a sbloccarsi qualcosa e una bella energia inizia a girare. Sono possibili piccoli colpi di fortuna, notizie messaggi e scambi molto importanti per questioni di lavoro, inizia una buona fase per voi

-Toro in questo momento faticate a concentrarvi, il segreto e’ fare una cosa per volta, e impegnarsi in quella, dura poco il momento ma per evitare errori non sobbarcatevi di troppe cose

-Gemelli c’e’ l’arrivo, probabile, di qualche nuova conoscenza e cercherete la chiarezza, quindi se l’otterrete bene, diversamente andrete oltre, possono esserci buone notizie in arrivo e gratificazioni

-Cancro iniziate qualcosa di nuovo fresco, forse con persone che conoscete da molto tempo, attenzione a non strafare con le spese, e’ un momento dove bisogna un po’ restringere il superfluo e in questo modo supererete questa fase molto bene

-Leone attenzione a qualcuno di poco leale, che cerca di incatenarvi nella confusione e cerca di bloccarvi, trovate il modo di aggirare gli ostacoli e di fare le vostre cose senza dare comunicazione, sicuramente riuscirete

-Vergine avete molte paure che vi state portando dietro, se non siete sicuri di fare qualcosa, non lo fate, e attenzione a non vedere in maniera distorta le cose, comunque e’ solo uno stato d’animo passeggero che passa e va, per oggi non prendete decisioni

-Bilancia siete in bilico per una scelta da fare, ma prestissimo capirete meglio alcune cose e l’indecisione lascia posto alla chiarezza e sopratutto alla tenacia con cui perseguirete i vostri obiettivi, ovviamente raggiungendoli

Scorpione ci sono affetti che non muoiono mai, e i conflitti anche di energie a volte ci fanno vedere quello che non e’, quindi se avete qualche divergenza con qualcuno, di fondo c’e’ l’affetto , cercate di appianare le cose

-Sagittario qualcosa a livello legale si mette al suo posto, si sta facendo un ottimo lavoro e finalmente ci si libera dal fastidio e dalle noie che altri vi hanno arrecato, a breve avrete modo di festeggiare e le verita’ finalmente usciranno allo scoperto, riportandovi la serenita’ e la tranquillita’ che e’ da un po’ che manca

-Capricorno i risultati del vostro lavoro saranno evidenti a tutti, quindi raccoglierete i frutti di quello che avete seminato, avrete anche opportunita’ di aumentare le vostre entrate, attenzione solo a rimanere con i piedi a terra e a non fare progetti impossibili da realizzare, un passo alla volta e tutto accade

-Acquario qualcosa inizia a mettersi apposto, e anche per voi inizia una nuova era, dove realizzate in base a quanto farete, sta a voi decidere come farlo e fino dove volete arrivare, cosa importante e che lo farete

-Pesci la pazienza e’ necessaria in questa giornata anche per riuscire a trovare una strada per comunicare meglio con qualcuno, ma non fatevi comunque rallentare da nessuno, arriverete ai risultati sperati, attenzione a non essere troppo impulsivi

-Sagittario qualcosa a livello legale si mette al suo posto, si sta facendo un ottimo lavoro e finalmente ci si libera dal fastidio e dalle noie che altri vi hanno arrecato, a breve avrete modo di festeggiare e le verita’ finalmente usciranno allo scoperto, riportandovi la serenita’ e la tranquillita’ che e’ da un po’ che manca -Capricorno i risultati del vostro lavoro saranno evidenti a tutti, quindi raccoglierete i frutti di quello che avete seminato, avrete anche opportunita’ di aumentare le vostre entrate, attenzione solo a rimanere con i piedi a terra e a non fare progetti impossibili da realizzare, un passo alla volta e tutto accade -Acquario qualcosa inizia a mettersi apposto, e anche per voi inizia una nuova era, dove realizzate in base a quanto farete, sta a voi decidere come farlo e fino dove volete arrivare, cosa importante e che lo farete -Pesci la pazienza e’ necessaria in questa giornata anche per riuscire a trovare una strada per comunicare meglio con qualcuno, ma non fatevi comunque rallentare da nessuno, arriverete ai risultati sperati, attenzione a non essere troppo impulsivi

Buona giornata