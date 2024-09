Astrotarocchi 20 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 20 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete notizie di amici in arrivo e propongono di sicuro un uscita qualcuno e’ giu’ di corda e chiede una mano, sono affari di cuore, una parola lo o la aiutera’ ad andare avanti, la vostra giornata e’ tranquilla

Toro siete nella realta’ di tutti i giorni presi dalle questioni pratiche, ma avete un po’ tralasciato l’amore che richiede attenzioni, non e’ la fine del mondo se decentrate per qualche giorno le attenzioni ad altro, ci guadagnate anche voi

Gemelli si risolve qualcosa che nel tempo ha richiesto molta pazienza, e questa verra’ premiata, forse con riconoscimenti o comunque nel giusto modo, inoltre arrivano altre notizie positive che si aggiungono al gia’ detto, sara’ come uscire all’improvviso, da un tunnel buio alla luce, la giornata e’ buona

Cancro le difficolta’ che si sono incontrate si stanno allontanando, ci sono scelte da fare, che portano sicuramente alla schiarita, al successo e alla realizzazione dei vostri piani, c’e’ stato solo un forte rallentamento ma ora si riprende la marcia e la giornata e’ buona

Leone qualcosa in positivo arriva dal lavoro che verra’ premiato, potrebbe essere un aumento, un riconoscimento extra, sta di fatto che questo vi dara’ una bella soddisfazione e una spinta maggiore, attenzione solo a non diventare competitivi in maniera eccessiva, essere capaci vuol dire anche capire quando si sta eccedendo, la giornata e’ tranquilla

Vergine qualcosa che a che fare con un immobile sembra che sia in via di risoluzione, per chi sta comprando sono in arrivo le chiavi e la stabilita’ con essa, per chi non e’ in questa fase comunque c’e’ un miglioramento e in generale voi migliorate, la giornata e’ tranquilla

Bilancia si stanno per prendere decisioni importanti, per arrivare ai propri traguardi, e’ importante riflettere prima di agire, tutte le possibilita’ vanno valutate e dov’e’ necessario aggiustate la mira, la giornata scorre via tranquilla

Scorpione arriva qualche situazione, o persona che vi porta dritte dritte ad un successo e a una bella riuscita, arriva la fortuna che non guasta mai e qualche altro regalo lo fa, la giornata direi che e’ veramente buona e che vale la pena gustarsi la riuscita

Sagittario arrivano per voi messaggi o situazioni importanti che vi permetteranno di realizzare qualche vostro desiderio che custodite solo per voi, unica regola, silenzio e azione, sono le due cose che non dovete dimenticare, e ancora di piu’ le questioni personali perche’ correrebbero di bocca in bocca e i pettegolezzi non avrebbero fine, la giornata e’ interessante

Capricorno ci si libera di qualcosa per sempre, e si sciolgono molti nodi, ci si libera di diversi fastidi finalmente ci si puo’ impegnare in progetti concreti senza rallentare ogni volta, la via e’ libera, dovete solo correre e realizzare e la giornata e’ impegnativa

Acquario qualche consiglio potrebbe arrivare da persona saggia e matura, e il consiglio e’ quello di rimanere in attesa di qualcosa che dovra’ avvenire, notizie o persone o fatti, dovreste dare ascolto a questo consiglio e’ l’ideale per voi in questo momento, e la giornata e’ buona

Pesci si raggiungeranno dei bei obiettivi, e finalmente si trova la stabilita’ nel frattempo ci saranno degli incontri inaspettati e una buona riuscita in qualcosa a cui voi tenete, insomma piano piano si aprono nel tempo le strade e le situazioni trovano una soluzione buona per voi



