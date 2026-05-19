Astrotarocchi 20 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Mercoledi 20 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete – La Consolazione

Sollievo in arrivo. Se negli ultimi giorni c’è stata un po’ di tensione o un piccolo dispiacere, domani arriverà una bella notizia, un chiarimento o un piccolo successo che vi farà tirare un grande sospiro di sollievo. Il peggio è passato!

♉ Toro – La Costanza

Passo dopo passo. Domani la parola d’ordine è determinazione. Anche se qualcosa sembra andare a rilento, le carte vi dicono di non mollare: la vostra perseveranza sul lavoro o in un progetto personale sarà premiata molto presto.

♊ Gemelli – Il Messaggero

Novità in viaggio. Occhi aperti sul telefono e sulla posta! È in arrivo una comunicazione importante, una proposta o una telefonata che aspettavate da tempo. Muovetevi con fiducia, le risposte arrivano.

♋ Cancro – L’Allegrezza al Cuore

Gioia pura! Domani l’armonia bussa alla vostra porta. Sarà una giornata splendida per i sentimenti, piena di sorrisi, complicità con il partner o momenti speciali in famiglia. Godetevi questa bellissima energia calda.

♌ Leone – Il Gran Signore

Siete i leader. Domani avrete un carisma irresistibile e una grande lucidità. È il momento perfetto per prendere decisioni importanti, avanzare richieste o proteggere chi amate. Siete voi a guidare il gioco.

♍ Vergine – La Sorpresa

Colpo di scena! Qualcosa di totalmente inaspettato cambierà i piani della giornata in meglio. Può trattarsi di un regalo, di un incontro casuale fortunato o di una soluzione improvvisa a un problema che vi assillava.

♎ Bilancia – Il Pensiero

Riflessione profonda. Domani sentirete il bisogno di fare un po’ di chiarezza dentro di voi. Qualcuno vi sta pensando intensamente, oppure sarete voi a trovare la chiave giusta per capire le reali intenzioni di una persona vicina.

♏ Scorpione – L’Amica

Sostegno prezioso. Non dovete fare tutto da soli. Domani una figura amica, un consiglio sincero o una spalla su cui contare vi aiuteranno a sbloccare una situazione. Aprite il cuore a chi vi vuole bene.

♐ Sagittario – Il Viaggio

Orizzonti aperti. C’è un forte movimento nell’aria. Può essere uno spostamento fisico, un viaggio programmato o semplicemente un’apertura mentale che vi porta a vedere le cose da un’altra prospettiva. Grandi progetti in vista!

♑ Capricorno – La Speranza

Fede nel futuro. Le stelle vi invitano ad abbandonare i pensieri cupi. Una situazione che vi preoccupa sta per sbloccarsi spontaneamente. Continuate a coltivare i vostri sogni, la strada davanti a voi si illumina.

♒ Acquario – La Riunione

Incontri importanti. Domani è la giornata ideale per chiarire un malinteso, fare pace o ritrovare una persona che non vedevate da tempo. La socialità è super favorita, apritevi al dialogo.

♓ Pesci – La Fedeltà

Certezza assoluta. Domani riceverete una bellissima conferma di lealtà da parte di qualcuno a cui tenete. Potete fidarvi ciecamente delle persone che vi circondano e delle promesse che vi sono state fatte.

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