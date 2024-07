Astrotarocchi 20 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 20 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete L’indecisione nello scegliere bene cosa fare, fra piu’ possibilita’, vi rende un po’ instabili, cercate di capire quale delle due vi arreca meno fastidi, e poi percorretela, alla fine risultera’ quella giusta, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Toro avrete la possibilita’ con nuove situazioni in arrivo di agevolare o il lavoro o le questioni in famiglia, e risollevare l’umore che proprio brillante non e’, la giornata scorre senza troppi ostacoli

Gemelli arrivano dei cambiamenti molto positivi per voi, tutto quello che si e’ fermato perche’ l’Universo cosi voleva, ora riparte e ci mette in conto anche il di piu’, arriva la fortuna e i riconoscimenti, anche se pesante e’ valsa la pena aspettare

Cancro qualche accordo passato va rivisto e corretto, ma non ci saranno problemi si sistema e si va avanti meglio di prima, giornate dove la stanchezza si fa sentire, cercate spazio per divertirvi, la giornata e’ buona

Leone la fortuna al momento e’ sulle questioni familiari e si sblocca qualcosa, forse notizie che riguardano o lavoro o economia, comunque in generale la situazione e’ buona e la giornata anche

Vergine alcune amicizie potrebbero prendere le distanze per differenti opinioni sulla stessa questione, se sentite di dover chiarire qualcosa fatelo pure senza nessun problema, risolvete prima e meglio

Bilancia e’ il momento di sorvolare sulle proprie convinzioni, e lasciare scorrere le cose cosi come vengono, c’e’ bisogno di alleggerire e di vivere un po’ il qui e ora senza precludersi nulla, ci sara’ del buono in arrivo, ma non andate a cercarlo, arrivera’

Scorpione brevi spostamenti rendono il fine settimana un po’ impegnativo, ma se fatto in compagnia delle persone giuste sicuramente sara’ divertente e stimolante, il fine settimana andra’ molto bene

Sagittario un ex torna a farsi vivo, e v’impone una scelta, ricominciare o lasciare andare ? La scelta la potete fare solo voi, ma solo alle vostre condizioni nel caso siete tentate di riprovare, e vedete come va, in ogni caso, la giornata e’ buona

Capricorno i tira e molla non fanno per voi e’ ora di mollare e vedere se dall’altra parte passa la voglia di giocare come il gatto con il topo, se passa era solo un gioco, se non passa iniziate a giocare voi, la giornata e’ buona

Acquario attenzione che per amore di giustizia non vi trovate fra due contendenti, ne paghereste le conseguenze, siate saggi, date consigli se volete, ma rimanetene fuori ne va’ della vostra tranquillita’, la giornata e’ tranquilla

Pesci amicizie del passato vi coinvolgeranno in situazioni future molto stimolanti e positive per voi, valutate se accettare o no, potreste ritrovare complicita’ un po’ perse nel tempo e non guasta, il fine settimana e’ buono



