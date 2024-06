Astrotarocchi 2 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

02 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete e’ un momento d’oro quello che arriva a livello economico infatti 3 carte su 3 parlano di abbondanza, realizzazione e fortuna e chi piu’ ne ha piu’ ne metta, nessuno diventera’ ricco ma stare un po’ piu’ sereni e’ sicuramente meglio, la giornata e’ buona

Toro accordi che fanno bene al cuore, quindi ai sentimenti, sono in arrivo, possono essere dichiarazioni, o chiarimenti che fanno capire bene che tipo di sentimenti ci sono, un gran bel momento anche per voi e’ in arrivo

Gemelli la vita inizia a dare qualche soddisfazione, inizia un periodo migliore rispetto a quello passato, si naviga verso la serenita’ e la messa in opera di alcune idee che da tempo sono ferme li, la giornata comunque e’ buona

Cancro qualcuno pensa con l’astuzia di scoprire qualcosa, ma voi siete attenti e quindi non scopriranno nulla, chiunque avesse l’intenzione di sapere per sparlare o dire la sua, si trovera’ con un niente di fatto e ripieghera’ altrove. La giornata e’ buona

Leone quando si e’ tollerato molto, si e’ poco disposti a tollerare ancora, ma in questo risolvete bene, a qualcuno direte chiaro e tondo che non e’ il caso di disturbare in questo periodo e la giornata torna a sorridere

Vergine alcune notizie per ora sono ferme, ma tranquille che anche qui ne arriveranno di buone, cosa importante mantenete il silenzio che chi di dovere sta facendo il suo per metterle a posto, la giornata e’ positiva

Bilancia una soluzione che risolve qualcosa di molto pesante e’ in arrivo a sorpresa per voi, si risolve la questione e resta stabile nel tempo, l’agitazione provocata e’ stata molta, ma altrettanto lo saranno le soddisfazioni, la giornata e’ tranquilla

Scorpione qualche accordo viene a diminuire, ci sono notizie comunque di nuovi inizi e delle amicizie che si consolideranno nuovamente nel tempo, la giornata e’ rilassante

Sagittario si esce dallo stato ” testa per aria ” e si va verso un sole che porta molti benefici fra cui realizzazioni, vittorie, riconoscimenti e stabilita’, la giornata comunque e’ positiva

Capricorno le scelte vi fanno preoccupare e sono molteplici da fare ci saranno accordi che vi aiuteranno a fare le scelte giuste a misura per voi, la giornata presenta un po’ di nuvole che altro non sono che le preoccupazioni, cercate di riposare un po’

Acquario le vostre attivita’ prevedono un incremento in positivo se lavorate da soli, se dipendenti possono esserci delle gratificazioni inaspettate, la giornata e’ comunque tranquilla

Pesci arrivano notizie di qualcuno che vi e’ amico e vi aiuta in qualche modo a risolvere qualcosa che per voi e’ importante e anche qui finalmente qualcosa inizia a rimettersi in sesto, la giornata e’ buona



Buona domenica



