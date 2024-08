Astrotarocchi 2 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 02 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete qualcosa ha tolto lo smalto che pensavate di avere, ma non e’ questo che vi ha fermato, e infatti la direzione presa e’ proprio quella di riprendervi quello che vi e’ stato sottratto, ci riuscirete

Toro e’ il momento ideale per fare cambiamenti, spostamenti e miglioramenti, per creare un ambiente, o, una situazione piacevole e migliore di quella di ora, e’ ora di scatenare la creativita’

Gemelli il raggiungimento degli obiettivi e’ ormai alle porte e queste mete resteranno a lungo nelle vostre mani, sappiate gestire bene il successo e i riconoscimenti che ne deriveranno, avrete un buon periodo prossimamente

Cancro attenzione ad un po’ di nervosismo che arriva o dal compagno o dalla famiglia, complice caldo e stanchezza accendere una discussione e’ un attimo, evitate e andate oltre

Leone arrivano notizie e scelte da fare che si riveleranno giuste e fortunate, dopo un periodo davvero difficile finalmente riprendete in mano le fila della vostra vita, andate a prendere il meglio che c’e’

Vergine oggi c’e’ poca voglia di essere empatiche, ma non e’ necessario mettere il broncio, basta evitare magari chi con la scusa che comprendete, vi toglie energia, evitatele e starete benissimo e’ ora di tagliare certi legami pesanti

Bilancia ci sono piccole cose che sopportate ogni giorno, davvero pesano, quelle che si possono evitare e’ bene che lo facciate, vi alleggerite e non arrivate a dover discutere per farvi capire, meglio navigare con meno carico

Scorpione se siete in attesa di qualche notizia o di qualcosa state tranquille che arriveranno, e saranno comunque positive per voi, se non aspettate nulla comunque arriva una bella novita’ che vi rallegrera’ l’umore

Sagittario sopportate ancora in silenzio molto e vi sembra un po’ tutto confusionario, la vera confusione la dovete risolvere voi dentro di voi, fatto questo tutto il resto e’ semplice e piu’ chiaro, fatelo e starete meglio

Capricorno attenzione alle parole che usate, pensate prima di dire, si rischia di fare e dire qualcosa che non dovete e di ferire qualcuno, le stesse cose si possono dire nella maniera corretta e ottenere il risultato che volete

Acquario il cuore ha bisogno di risposte che arriveranno quando meno ci pensate e finalmente tornerete ad essere sereni e tranquilli, ma non cercate di forzare la mano, abbiate semplicemente pazienza tutto arriva

Pesci le difficolta’ le state spazzando via come le nuvole con il vento, e state navigando bene verso le mete che desiderate, otterrete ottimi risultati, quelli che nemmeno voi ancora sapete, bravi state facendo un ottimo lavoro



Buon venerdi a tutti



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger