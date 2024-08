Astrotarocchi 19 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete avete una bella energia pronta ad essere messa in campo e una bella protezione, la chiarezza d’idee su che strada percorrere e la possibile, in questo periodo, e’ quella della realizzazione, non perdete tempo e le buone occasioni, sappiatele sfruttare al meglio

Toro attenzione alla confusione che in questo periodo, come le nuvole va e viene, rimanete centrate sulle cose possibili da realizzare, e’ il momento di mettere in campo concretezza e intelligenza, e’ la condizione per superare al meglio la giornata, aggiungete un po’ di sopportazione, e animo, passa veloce la giornata

Gemelli nuove idee sono la chiave per cambiare un po’ le cose senza la paura di non riuscire, ci saranno scelte da fare, che nel tempo vi renderanno piu’ solide e sicure sia di voi stesse e piu’ in generale nei vari settori importanti della vita, la giornata e’ tranquilla

Cancro siete riuscite a risolvere qualcosa, all’improvviso anche una faccenda che potrebbe riguardare lavoro o situazione economica inizia a marciare del verso giusto, e iniziano ad arrivare soddisfazioni e gratificazioni, questo potrebbe lasciarvi perplesse /i , in realta’ state prendendo solo quello che e’ vostro e la giornata marcia nella direzione giusta

Leone vi piace essere completamente autonomi per sentirvi liberi di fare le vostre scelte, a volte anche il parere altrui e’ importante, non vuol dire che bisogna vivere in funzione di questo, ma ogni tanto una buona idea esce fuori, orecchie tese arrivano buoni suggerimenti

Vergine state prendendo le distanze da tutto quello che vi crea ansia, nervosismo, agitazione, e letteralmente state cambiando direzione, anche se a dirla tutta, questo vi pesa molto, vi crea confusione ma talmente tanta e’ la voglia di stare sereni che farete uno sforzo in piu’ e lo farete, sara’ un cambiamento molto forte ma anche giusto per voi, non abbiate timore chi deve restare lo fara’ comunque

Bilancia alcune comunicazioni vi faranno fare delle scelte, scavalcherete alcune situazioni che non vi piacciono e le lascerete li, a volte a parlare con chi non vuole capire si perde tempo, andare oltre a volte e’ l’unica cosa saggia da fare, la giornata e’ tranquilla

Scorpione le comunicazioni che aspettate sono in arrivo, e da queste scaturiranno azioni nuove, avete compreso che il vecchio va lasciato indietro che non occorre piu’ guardare quello che si e’ perso, ma anzi bisogna lasciarlo alle spalle ed agire nel miglior modo possibile verso le novita’, ed e’ questo che farete nel prossimo futuro, la giornata scorre serena

Sagittario qualcuno, senza farsi accorgere controlla quello che fate, chi frequentate, chi non filate per nulla, insomma vigila su quello che fate, non ha il coraggio di muoversi adeguatamente, ma nemmeno di mollare e quindi resta in questo limbo a guardare, ma non per molto, e’ probabile che a breve si muovera’, nel frattempo la giornata di domani e’ buona

Capricorno inizia per chi lavora in campo artistico qualcosa di nuovo, di fresco che nei prossimi tempi dara’ il suo bel risultato, per ora la strada e’ in salita, ma non sara’ per sempre cosi, non abbiate paura di percorrerla, e, la giornata e’ buona

Acquario il subconscio inizia a farsi sentire, occhio ai sogni che possono essere premonitori, e’ probabile vi spingano a lavorare con il “ dentro “ di voi, con le ombre che fanno paura un po’ a tutti, ma fanno parte del “ pacchetto “ e non potete trascurarlo, la giornata e’ buona

Pesci arrivano notizie positive o per lavoro o con qualche ente, al quale avete chiesto qualcosa, la risposta sara’ positiva e un altro tassello sara’ a posto, la giornata per voi scorre liscia



Buon lunedi



