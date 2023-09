Astrotarocchi 18 settembre 2023

Astrotarocchi del 18/09/2023 di Cristina Olmi



ARIETE la sete di saggezza e cultura oggi fanno da padrone, porterai avanti lo studio di un argomento che ti interessa molto e che intendi approfondire particolarmente, anche se riguarda altro usare scorciatoie non sara’ una buona idea potreste arenarvi completamente📚

TORO mettere in campo tutta vostra creatività e le vostre idee per realizzare ciò per cui state lavorando da tempo. Potreste anche essere d’aiuto per una persona di famiglia, un collega di lavoro che con la vostra capacità e competenza riuscirá a superare un ostacolo sara’ un po’ pesante ma in ogni caso ci sara’ la soddisfazione👸

GEMELLI dopo tanto pensare siete arrivati alla conclusione che per alcune cose è meglio cambiare strada, vi portera’ maggiore fortuna e successo. 🔄

CANCRO Arrivano per voi delle buone notizie o sul lavoro o riguardo qualcuno in famiglia che vi daranno molta gioia, potreste contro ogni previsione, passare del tempo con i vostri cari o con gli amici a festeggiare qualcosa 🌞

LEONE vi siete prefissati di raggiungere un obiettivo ben preciso e inizierete con una grande forza di volontà e convinzione un percorso importante per voi stessi. Non vi fermerete finché non arriverete alla vostra meta. Che grinta 💪💪

VERGINE svelerete o vi sveleranno dei segreti che a voi piaceranno davvero tanto. Questo è anche il vostro mese e se in questo giorno, o nei due o tre seguenti, compirete gli anni, potreste ricevere una festa a sorpresa o comunque un regalo che avete richiesto🎁.

BILANCIA ci saranno messaggi e telefonate tra persone che si amano e si voglio un gran bene, sarà uno scambio di belle notizie e sentimenti. Per chi vorrebbe avere una storia importante potrebbe esserci anche un nuovo inizio o un riprendere una vecchia storia mai dimenticata❤

SCORPIONE battibecchi, qualche litigio e gelosie varie potrebbero verificarsi nella giornata di oggi e prolungarsi per un giorno o due. Fate attenzione sul luogo di lavoro, non buttate benzina sul fuoco….peggiorerà solo le cose.🔥

SAGITTARIO l’esigenza di allontanarvi dalla frenesia delle giornate e rintanarvi in un posto sicuro, come casa vostra se vivete soli ad esempio, fará da padrone in questa giornata. Avete il desiderio di riflettere su voi stessi per scegliere il percorso migliore da fare. Vi porrete molte domande anche sul vostro modo di comportarvi con gli altri.❓❗

CAPRICORNO sarete sicuri di aver preparato e sistemato tutto con attenzione curando i minimi particolari, ma soprattutto sarete sicuri di voi stessi e delle vostre capacità …una causa verrà vinta o verrà ottenuta una promozione sul lavoro.💪

ACQUARIO oggi sarà una giornata tranquilla all’insegna del benessere e del relax. Approfitterete per una bella passeggiata dove poter prendere ancora un pò di sole e probabilmente incontrerete anche qualcuno che non vedete da tempo.🚶

PESCI un piccolo viaggio, uno spostamento è previsto per voi, con la vostra famiglia oppure in coppia. Potreste ricevere anche la visita di qualcuno che tiene molto a voi👭.



Buona giornata