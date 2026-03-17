Astrotarocchi 18 Marzo 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Mercoledi 18 Marzo 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete –

Giornata di “rosicchiamento”. Qualcosa o qualcuno sta mettendo alla prova la tua pazienza o le tue energie. Attento ai piccoli sprechi, sia di tempo che di denaro. È il momento di individuare cosa ti stressa e allontanarlo.

♉ Toro –

Taglio netto! Per te arriva una decisione improvvisa o un evento che interrompe una situazione stagnante. Non averne paura: la falce pulisce il terreno per far crescere qualcosa di nuovo. Sii rapido nell’agire.

♊ Gemelli –

Successo garantito. Hai finalmente la soluzione a un problema che ti portavi dietro da tempo. Si aprono nuove porte, specialmente nel lavoro o in un progetto personale. Hai il controllo totale della situazione.

♋ Cancro –

Abbondanza e fluidità. Le emozioni scorrono libere e potrebbe esserci un’entrata economica inaspettata o un colpo di fortuna. È un momento di grande fecondità creativa: lasciati trasportare dalla corrente.

♌ Leone –

Focus sull’intimità. Questa settimana il tuo castello è il tuo rifugio. Ti dedicherai alla famiglia, alle mura domestiche o alla ricerca di una stabilità interiore. È il momento ideale per gettare basi solide per il futuro.

♍ Vergine –

Socialità al top. Sarai al centro dell’attenzione in eventi pubblici, incontri o tra amici. È l’occasione perfetta per fare networking o semplicemente per goderti la compagnia degli altri. Esci dal guscio!

♎ Bilancia –

Sicurezza e fedeltà. Trovi finalmente un punto fermo. In amore o nel lavoro, questa carta ti garantisce che la situazione è stabile e sicura. Puoi rilassarti e goderti la certezza di ciò che hai costruito.

♏ Scorpione –

Crescita e salute. È una giornata di rigenerazione. Ti senti più forte fisicamente e spiritualmente. I tuoi progetti procedono con la saggezza della natura: lentamente, ma con radici profondissime.

♐ Sagittario –

Comunicazione vivace. Aspettati tante telefonate, messaggi e chiacchiere stimolanti. C’è un po’ di fermento nell’aria, forse un po’ di agitazione, ma il dialogo sarà la chiave per risolvere ogni dubbio.

♑ Capricorno –

Sfida e resistenza. C’è un ostacolo sul tuo cammino, qualcosa che richiede impegno per essere superato. Non cercare di abbatterlo con la forza, ma usa la tua tipica pazienza per scalarlo un passo alla volta.

♒ Acquario –

Patti e unioni. Si parla di contratti, alleanze o promesse d’amore. È il momento di sancire un legame o di prendersi un impegno serio. La collaborazione con gli altri porterà i frutti sperati.

♓ Pesci –

Intuizione e sogni. Sei nel tuo elemento. La tua sensibilità è ai massimi livelli e potresti avere intuizioni geniali o sogni premonitori. Segui l’istinto, anche se la logica sembra dire altro: l’anima sa dove andare.

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