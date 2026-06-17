Astrotarocchi 18 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 18 Giugno 2026

♈ Ariete

Con un po’ d’astuzia aggirerete un bell’ostacolo le difficolta’ nell’arco della giornata non mancheranno, tuttavia verso sera potrebbe arrivare un invito : varrebbe la pena divertirsi un po’

♉ Toro

qualcosa di piccolo e di fortunato vi attirera’ a fare una scelta, attenzione e’ solo un avvisaglia, ma se avrete pazienza, entro pochi giorni, questa strada si aprira’ vi porta successo e occasioni buone, morale ? Aspettate qualche giorno e poi fate le scelte. Sono quelle giuste

♊ Gemelli

qualcuno proporra’ forse un accordo, ma attenzione non e’ limpido e rischia di diventare una preoccupazione in piu’ che si aggiunge a quelle esistenti, se non e’ correttamente tutto scritto nero su bianco, non firmate nulla, oppure fate verificare che sia tutto corretto e solo dopo firmate, la giornata e’ un po’ da testa sulle nuvole

♋ Cancro

all’improvviso qualcosa cambia direzione e quello che sembrava dovesse finire male, probabile che invece prendera’ una piega decisamente positiva, ci sono riconoscimenti, entrate di soldi extra e un bel tempo che durera’ un lungo periodo, la giornata e’ positiva

♌ Leone

c’e’ qualcuno che per lavoro, o per vacanze si trasferisce, ci sono spostamenti, movimenti e miglioramenti in generale un po’ per tutti, le vostre radici sono profonde, ma le idee molto flessibili, quindi tornate sempre da dove partite, ma e’ il momento di veleggiare verso altri luoghi, per chi e’ in partenza, saranno bellissime vacanze, per gli altri arrivano miglioramenti

♍ Vergine

se in quello che fate, non c’e’ divertimento, si arriva presto alla noia, va bene essere razionali, attenti ad ogni cosa, ma ogni tanto la mente lasciatela a briglie sciolte, c’e’ necessita’ per voi di rilassarvi e sorridere, il senso dell’umorismo non vi manca, tiratelo fuori, fare qualunque cosa, diventera’ piu’ facile

♎ Bilancia

per realizzare un vostro sogno occorre sicuramente sgombrare il campo dalle nuvole, su un sacco gia’ colmo, non si possono mettere ancora cose e situazioni nuove, il sacco deve essere vuoto, prima lo fate, prima arriva il nuovo, la giornata e’ un po’ altalenante

♏ Scorpione

arrivano notizie riguardanti questioni di soldi, forse a sorpresa ci sara’ un aumento di stipendio, o una gratifica, e in generale sembra non essere una tantum, ma piuttosto proprio una maggiore entrata di soldi che comunque non guasta, anche l’umore ne risentira’ in meglio

♐ Sagittario

nei prossimi giorni una qualche notizia, informazione, o qualcuno vi portera’ un sollievo, quindi se qualcosa vi tormenta la soluzione al problema c’e’, basta aspettare che arrivi e la faccenda si risolve, la giornata e’ buona

♑ Capricorno

nella mente avete delle idee per risolvere alcune questioni che vi stanno strette, e’ probabile che per ora siate tolleranti, ma e’ bene che continuiate anche ad esserlo, alcune cose hanno un perche’ ed un ciclo vitale, che a breve finira’, riguardo alla questione che poco tollerate, la giornata e’ positiva

♒ Acquario

e’ una fase delicata quella che passate ora, si chiude un cerchio e si apre una nuova fase della vita, decisamente migliore, ma un po’ di tempo prima che si veda luce, ci vuole, nel frattempo non stancatevi e fate le vostre cose tranquilli, a breve cambiera’

♓ Pesci

attenzione a qualche tipo o tipa che cerca in qualche modo di sovrastarvi, lasciate parlare e andate oltre. Siete in vena d’iniziare qualcosa di nuovo, che parte, se cosi e’, in un momento veramente ottimo per voi

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