Astrotarocchi 18 agosto 2024

🌹 18 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arriva a breve l’incontro con qualcuno di molto importante per voi, in grado di darvi una mano per una situazione probabile di lavoro, che si risolvera’, inoltre arrivano notizie ( prossimamente ) buone riguardo qualche domanda che avete fatto a qualche ente. La giornata e’ buona

Toro avete intorno persone fidate che vi vogliono bene, ricordatelo sempre di chi c’e’ stato in tempo di tempesta, e vi ha aiutato a resistere, con il vento a favore tutto sono capaci di rimanere, e’ nel buio totale che ” si vede ” chi c’e’ sempre La giornata e’ tranquilla

Gemelli diversi di voi hanno in mente un andare e tornare in qualche posto che amano molto, o addirittura ad un trasferimento, potrebbe riguardare anche un cambio d’idee o di direzione di queste e sarebbe comunque una svolta decisiva, atta a cambiare davvero molte cose, per ora comunque la giornata scorre liscia

Cancro qualche ostacolo finalmente il destino si decide a metterlo fuori gioco e la vostra strada inizia finalmente a sgombrarsi, qualche sasso qua e’ la’ non vi ferma di certo, sapete ormai raccoglierli per costruirci le vostre nuove basi, e si, state costruendo nuove basi per il futuro, ed anche queste pietre vi torneranno utili, per ora iniziate a camminare nuovamente spediti, la giornata e’ tranquilla

Leone la fortuna bussa alla vostra porta, qualcosa che volevate sapere, arriva a voi, e all’improvviso avrete la conferma che il vostro pensiero era giusto e sulla base di questo agirete di conseguenza, la giornata e’ serena

Vergine attenzione in questi giorni a non mancare di tatto nei confronti di qualcuno, non tutti amano sentirsi dire la verita’ in faccia, ovviamente la vostra visione della verita’ e potrebbe apparire come mancanza di tatto, state tranquille e’ la vita stessa a volte a mostrare la vera faccia della verita’, non serve cercare di farla comprendere

Bilancia qualcosa che fate spesso, senza trovare soluzione, all’improvviso trova una chiave di svolta e si risolve in maniera inaspettata qualcosa, troverete anche la serenita’ giusta e l’equilibrio per rimettere a posto situazioni che fino ad ora non era stato possibile fare, la giornata scorre liscia

Scorpione nuove iniziative portano al successo anche cose iniziate nel passato che erano incompiute, il nuovo che non soppianta il vecchio ma l’aiuta a concludersi, un evento che non capita tutti i giorni e che ricorderete per molto tempo come cosa rara, nel frattempo la giornata scorre liscia

Sagittario state letteralmente andando incontro a serenita’ ed ad un periodo veramente ricco di belle situazioni e belle soddisfazioni, potreste ricevere gratificazioni e potrebbero arrivare dei corteggiatori, insomma un periodo intenso e ricco di novita’, la giornata scorre tranquilla

Capricorno se ci sono problemi con le autorita’ si risolvono, e si fa chiarezza anche sul perche’ tanto tempo impiegato, si profilano all’orizzonte accordi che non saranno subito chiarissimi ma che prenderanno piede nei prossimi tempi, la giornata e’ buona

Acquario stanno per arrivare soldini extra, e nel contempo arrivare un nuovo “ travolgente “ amore che riporta una bella luce e una bella ventata d’allegria che da un po’ manca, il periodo di riflessione e’ finito e la giornata e’ serena

Pesci gli amori da film non sono il vostro stile, ma quelli che crescono giorno per giorno si, sono quelli che coltiverete e che fate bene ad apprezzare, sono quelli giusti per voi, e sono quelli che danno la certezza e la stabilita’. La giornata e’ buona

Buona domenica



