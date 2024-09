Astrotarocchi 17 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

17 Settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete avete subito molto ultimamente, e avete un po’ perso la fiducia e le speranze, ci sono ancora scelte da fare, e la fortuna viene incontro quindi si riveleranno buone e questo rialzera’ di molto l’umore, la giornata e’ positiva

Toro per voi ci sono molteplici possibilita’ che ancora non vedete chiaramente, per risolvere nel quotidiano una questione, qualcuno vi fornira’ la chiave e arriverete oltre che a risolvere anche a capire meglio alcune cose, a fine giornata sarete soddisfatti

Gemelli improvvisamente arriva, anzi torna nella vostra vita qualcuno a cui non pensate, la cosa non e’ da edizione straordinaria ma comunque una soddisfazione ve la prendete, e la giornata cambia colore

Cancro sembra arrivi per voi un accordo finanziario, o una firma importante e questo sara’ per voi un riconoscimento molto positivo, potrebbe essere che accettano un finanziamento, la firma per la compravendita di qualcosa, insomma l’accordo sara’ molto vantaggioso anche per voi, la giornata lo sara’ altrettanto

Leone arrivano notizie che portano un cambiamento positivo per voi e un desiderio si realizza, piccolo o grande poco importa c’avete creduto veramente, e l’ Universo premia anche la costanza, quindi quello che chiedete, vi verra’ concesso

Vergine un qualche accordo che c’e’ stato con qualcuno sembra non abbia dato i risultati sperati, e quindi la questione si ferma ma ci sara’ ulteriore occasione di chiarire e sistemare le cose, diciamo che per ora e’ rallentata ma non chiusa, e la giornata comunque e’ tranquilla

Bilancia avete voglia di grandi cambiamenti, e probabile che molti si attiveranno anche per attuarli, respirate un po’ la stanchezza del solito tran tran e proprio non ne potete piu’, cominciate dalle piccole cose, e la giornata e’ buona

Scorpione attenzione potrebbe esserci qualcuno che fa un po’ il furbetto e si muove con circospezione per avere un suo tornaconto personale ma non riesce nella manovra, il segnale per riconoscerlo potrebbe essere lo stato d’insofferenza che all’improvviso mostra, se cosi fosse, prendete le distanze, non e’ persona sincera

Sagittario arriva un amore per voi che potrebbe essere corrisposto, inizia con fitte chiacchierate per poi arrivare a concretizzare la storia, poco importa se siete single, impegnati o in relazione, quando arriva travolgera’ un po’ tutto, la giornata nel frattempo e’ buona

Capricorno arriva anche per voi qualcosa, una bella passione che nel tempo si vedra’ se cambia in altro, ma per ora parte da questo, una bella sintonia da non trascurare, poi chi vivra’ vedra’, la giornata e’ positiva per tutti

Acquario qualcosa che voi pensate un hobby in realta’ vi procurera’ piccoli guadagni e questo potrebbe portare anche a chi vuole, a conoscere nuove persone, nascono flirt e passione, oltre ad un bel po’ di divertimento

Pesci ci saranno decisioni importanti che dovrete prendere e che metteranno in ordine diverse cose, e’ un periodo di grandi cambiamenti e di assestamenti, ma voi grosse difficolta’ con i cambiamenti non ne avete, e comunque saranno in meglio, la giornata scorre liscia

Buon martedi a tutti



