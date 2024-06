Astrotarocchi 17 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

17 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete gli ostacoli ve li siete lasciati alle spalle, e la soluzione forse di tipo lavorativo si trova proprio li, sarete molto apprezzate per quello che fate e come lo fate e probabile che qualche dissapore ci sia stato ma si rimette a posto, la giornata e’ buona

Toro per voi un po’ il succo del messaggio e’ : fai attenzione a quello che desideri, ma non e’ nel senso negativo, anzi e’ solo l’avvertimento che per ottenere questo tuo desiderio devi toccare il fondo poi risalire e rimanere centrati, una cosa per niente facile, ma il premio, appunto e’ quello che desideri. La domanda e’ : vale la pena ? Se si allora farete la vostra scelta

Gemelli cambiando direzione anche alle idee, il destino lancia i suoi dadi e in qualche modo vi costringera’ a guardare qualcosa di cui non vi siete accorte, anche se l’avete vista, non avete fatto caso a qualche dettaglio e questo vi aiutera’ a fare chiarezza e a comprendere che direzione prendere per una faccenda che vi sta a cuore, la giornata e’ buona

Cancro la chiave, a volte, per risolvere un malumore o magari un problema, risiede nel cuore di una persona a cui siete legati, potrebbe essere un amicizia, a volte gli amici sono come una doccia fresca in una giornata d’estate, le idee in due vengono migliori e soprattutto da punti di vista diversi, provate a parlare con qualcuno del vostro dilemma, magari vi aiuta piu’ di quello che credete, la giornata e’ positiva

Leone la direzione giusta da prendere, a volte, e’ solo seguire l’intuizione, e visto che magari non avete troppe informazioni riguardo la questione di vostro interesse, qualunque essa sia, con l’intuizione c’arriverete comunque, la giornata e’ di riflessione

Vergine arriva per voi un riconoscimento in denaro, avete costruito bei ponti per riuscire ad andare incontro a situazioni che vi mettessero nella condizione di ottenere quello che e’ giusto, ed e’ stata una mossa intelligente perche’ e’ esattamente quello che volevate che otterrete, la giornata ha delle belle soddisfazioni

Bilancia troverete un modo di venire a capo di qualcosa che al momento non riuscite a mettere a fuoco, probabile qualche contrasto o difficolta’ con qualcuno. si appianeranno le divergenze e la questione la risolverete con molta facilita’

Scorpione la giornata parte con idee poco chiare e azioni poco concrete, alla fine comunque sceglierete di muovervi e ottenete anche una bella realizzazione, partite un po’ a rilento ma poi iniziate a correre per arrivare a fare tutto quello che volete, con una bella realizzazione

Sagittario qualcuno ha voluto colpire duramente e questo avrebbe dovuto crearvi un problema, in realta’ quando volete sapete rimanere centrati e sapete esattamente cosa fare o non fare, e siete stati bravi, solo che ora avete bisogno di riposare ed e’ bene che approfittiate dei momenti liberi per ricaricarvi, la giornata e’ buona

Capricorno c’e’ la fortuna ad aiutarvi e una dose di energia molto forte pronta a ridare tono ad un morale che cosi alto non e’, la giornata prende un’altra piega e ritorna il sorriso, per qualcuno sara’ possibile un incontro da ” colpo di fulmine “

Acquario Sono possibili ritorni dal passato e molti chiarimenti, un vecchio cerchio si chiude e uno nuovo si apre. Ci sono passaggi delicati che si faranno, e decisioni importanti da prendere verso fine giornata finalmente la pace.

Pesci i cambiamenti che vorreste apportare in questo momento con un pizzico di astuzia possono essere effettuati, ma , se non vi sentite sicuri e’ consigliabile farlo in altro momento, e’ importante usare la testa, a volte una leggerezza puo’ costare molto



