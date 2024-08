Astrotarocchi 17 agosto 2024

◄থৣ থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ থৣ►

17 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete attenzione a qualcuno che cerca di avanzare con furbizia, adulandovi, per conoscere meglio le vostre cose e magari usarle in futuro contro di voi, per ora meglio tirare i remi in barca e non raccontare nulla delle vostre cose, e comunque la riconoscerete e la terrete a distanza, la giornata comunque va tranquilla

Toro non e’ stato e ancora non e’ un momento particolarmente facile, ma ve la siete cavata, ci sono ancora molte cose da sistemare, ma riuscirete al meglio che potete, con quello che avete, a sistemare ed ad andare avanti, qualcosa in famiglia viene chiarito e questo in qualche modo rasserena gli animi e riporta la fortuna a voi, la giornata e’ buona

Gemelli per voi e’ un periodo di transizione e trasformazione, anche se un po’ di nostalgia per i tempi passati c’e’, capite anche che le cose cambiano e si evolvono, spesse volte in meglio e cosi sara’ anche per voi, attenzione a qualche abitudine che non e’ sana per voi, potrebbe togliervi un po’ d’energia, la giornata, nell’insieme e’ buona

Cancro qualcosa arriva alla luce del giorno e finalmente potrete comprendere perche’ qualcosa non vi quadrava, arrivano comunque eventi e avvenimenti molto positivi per voi, notizie che portano la fortuna con loro, e puo’ esserci l’arrivo di persona che e’ piacevole e divertente con cui passare del tempo libero, la giornata e’ positiva

Leone qualcosa e’ finito, potrebbe essere anche maltempo che l’umore non lo fa certo salire alle stelle, ma e’ passato, arrivano notizie di cui siete in attesa, e questo vi portera’ o a cambiare direzione ai pensieri, o ad uno spostamento che concretizza quello che avete in mente, la giornata e’ impegnativa ma positiva

Vergine le complicazioni sentimentali, ultimamente si affacciano spesso da voi, ma questa volta ad essere confuso e’ il cuore, attendete notizia che tardano, ma che arriveranno, e portano con se scelte da fare, se le rimandate il circolo si ripetera’, fino a che la “ lezione “ non e’ stata appresa, e cioe’ se non c’e’ scelta, tutto si ripetera’, la giornata e’ di riflessione

Bilancia ci saranno discussioni molto lunghe d’affrontare, la parte noiosa e’ che dureranno parecchio quella positiva e’ che si tirera’ fuori tutto in bene e in male e si tornera’ al punto zero, o si ripristinano come si deve, o si chiude definitivamente, la giornata e’ comunque buona

Scorpione attenzione a qualcuno che potrebbe illudervi con false promesse, non ascoltate il canto delle sirene e guardate quello che realmente fa, se quello che dice corrisponde bene, diversamente cambiare strada sarebbe la soluzione ideale, la giornata e’ comunque tranquilla

Sagittario la chiave per risolvere una lite o un battibecco e’ l’essere onesti e sinceri, alcune volte l’astuzia non paga, questo e’ uno di quei casi dove serve essere sinceri e dire quello che si pensa, l’eventuale contesa si sistema

Capricorno arrivano novita’ nei prossimi giorni per chi e’ in cerca di lavoro, attenzione a qualche rivale scaltra che cerca di superarvi e d’arrivare prima, non dite nulla nel caso fosse cosi e fate quello che dovete solo a cose fatte, parlate, la giornata e’ tranquilla

Acquario sceglierete fra piu’ possibilita’ quella giusta, arrivano ottime notizie riguardo i soldi quindi potrebbero arrivare entrate extra che non v’aspettate, e la giornata e’ buona

Pesci momento bello da viversi veramente bene, sopratutto se si e’ in coppia, coccole e risate a gogo’ vi ricaricheranno alla grande ed e’ quello che ci vuole per voi, e gli altri….stanno a guardare, ve lo meritate



Buon sabato



