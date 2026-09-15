Astrotarocchi 16 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 16 Settembre 2026

🍇 Ariete Forte spinta all’azione e determinazione. I blocchi dei giorni scorsi si superano con la forza di volontà: c’è una vittoria da cogliere, a patto di mantenere saldamente la direzione senza farsi distrarre.

🍇 Toro Stabilità, concretezza e sicurezza sul piano materiale. È il momento ideale per consolidare le risorse, gestire questioni pratiche , fare affidamento su una figura autorevole e pragmatica.

🍇 Gemelli Sei a un bivio e stai valutando la rotta migliore. Non avere fretta di agire: la posizione attuale ti permette di pianificare con lucidità il prossimo passo prima di metterti in gioco.

🍇Cancro Grande sensibilità, intuito spiccato ed empatia. La chiave del periodo è l’ascolto delle tue emozioni e la capacità di accogliere chi ti sta accanto con garbo e profonda comprensione.

🍇Leone Un’esplosione di energia pura, intuizioni brillanti e nuova passione. Si apre un’opportunità di ripartenza da cogliere al volo con entusiasmo e fermezza.

🍇Vergine Chiarezza, rigore ed equilibrio. È il momento di mettere in ordine le questioni in sospeso, prendere decisioni imparziali e raccogliere i frutti di ciò che hai seminato con serietà.

🍇Bilancia Aria di condivisione, serenità e momenti piacevoli. La stesa indica occasioni di festa, riconciliazioni, armonia ritrovata con gli altri e buoni motivi per festeggiare.

🍇Scorpione Fase di importante trasformazione e rinascita. Un taglio netto con il passato o con una situazione stagnante si rivela necessario per liberare spazio e fare posto al nuovo che avanza.

🍇Sagittario Progresso costante e notizie in arrivo sul piano pratico o lavorativo. Non ci sono colpi di testa, ma una costruzione solida che avanza con pazienza e perseveranza.

🍇Capricorno Tendenza a difendere le proprie posizioni e le proprie certezze. La protezione delle tue risorse è fondamentale, ma fai attenzione a non chiuderti troppo per paura del cambiamento.

🍇Acquario Tempo di attesa, studio e ascolto interiore. La risposta che cerchi non richiede azioni impulsive, ma riflessione silenziosa e fiducia nel tuo intuito.

🍇Pesci Superamento degli ostacoli e successo meritato. Arrivano conferme, armonia e il giusto riconoscimento per l’impegno che hai dimostrato nell’ultimo periodo.♓

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