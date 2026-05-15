Astrotarocchi 16 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Sabato 16 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi
♈ Ariete
Un taglio netto col passato ti regalerà un colpo di fortuna inaspettato. Il weekend brillerà di nuova luce: osa!
♉ Toro
Fine settimana dedicato alla stabilità e alle radici. Ottimo per ricaricare le energie in famiglia o sistemare le mura domestiche.
♊ Gemelli
In arrivo un turbinio di messaggi e chiacchiere piacevoli. Una notizia veloce vi darà la spinta giusta per uscire.
♋ Cancro
Sensibilità alle stelle e intuizioni fortunate. Un regalo o un gesto galante vi farà battere il cuore.
♌ Leone
Siete i protagonisti. Forza e carisma vi permettono di dominare la scena, ma prendetevi un momento di solitudine per godervi il successo.
♍ Vergine
Un segreto viene svelato o capite finalmente qualcosa che era nascosto. La soluzione è a portata di mano: agite con saggezza.
♎ Bilancia
Weekend all’insegna della socialità e dei legami solidi. Un incontro con amici fidati potrebbe portare a un nuovo impegno interessante.
♏ Scorpione
È il momento di chiudere definitivamente con persone ambigue o situazioni tossiche. Un piccolo sacrificio necessario per la vostra rinascita.
♐ Sagittario
Avete voglia di cambiare aria, ma un piccolo ostacolo potrebbe rallentare la partenza. Portate pazienza, il viaggio è solo rimandato.
♑ Capricorno
Attenzione a chi cerca di fare il furbo con voi. Proteggete le vostre energie e non lasciate che piccoli intoppi rovinino il vostro riposo.
♒ Acquario
Un nuovo inizio sentimentale o una ventata di freschezza. La fortuna bacia la vostra voglia di spensieratezza e gioco.
♓ Pesci
Dopo una settimana pesante, finalmente trovate un porto sicuro. La fatica viene ricompensata da una domenica radiosa e serena.
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