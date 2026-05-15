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Astrotarocchi 16 maggio 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
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Astrotarocchi

ASTROTAROCCHI Sabato 16 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete
Un taglio netto col passato ti regalerà un colpo di fortuna inaspettato. Il weekend brillerà di nuova luce: osa!

♉ Toro
Fine settimana dedicato alla stabilità e alle radici. Ottimo per ricaricare le energie in famiglia o sistemare le mura domestiche.

♊ Gemelli
In arrivo un turbinio di messaggi e chiacchiere piacevoli. Una notizia veloce vi darà la spinta giusta per uscire.

♋ Cancro
Sensibilità alle stelle e intuizioni fortunate. Un regalo o un gesto galante vi farà battere il cuore.

♌ Leone
Siete i protagonisti. Forza e carisma vi permettono di dominare la scena, ma prendetevi un momento di solitudine per godervi il successo.

♍ Vergine
Un segreto viene svelato o capite finalmente qualcosa che era nascosto. La soluzione è a portata di mano: agite con saggezza.

♎ Bilancia
Weekend all’insegna della socialità e dei legami solidi. Un incontro con amici fidati potrebbe portare a un nuovo impegno interessante.

♏ Scorpione
È il momento di chiudere definitivamente con persone ambigue o situazioni tossiche. Un piccolo sacrificio necessario per la vostra rinascita.

♐ Sagittario
Avete voglia di cambiare aria, ma un piccolo ostacolo potrebbe rallentare la partenza. Portate pazienza, il viaggio è solo rimandato.

♑ Capricorno
Attenzione a chi cerca di fare il furbo con voi. Proteggete le vostre energie e non lasciate che piccoli intoppi rovinino il vostro riposo.

♒ Acquario
Un nuovo inizio sentimentale o una ventata di freschezza. La fortuna bacia la vostra voglia di spensieratezza e gioco.

♓ Pesci
Dopo una settimana pesante, finalmente trovate un porto sicuro. La fatica viene ricompensata da una domenica radiosa e serena.

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
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