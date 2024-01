Scuola, il Libro dei Fatti 2023 negli istituti di Fiumicino, distribuito in 24 classi

(Adnkronos) – L'attualità entra in classe. Negli istituti scolastici di Fiumicino prosegue la distribuzione di copie del Libro dei Fatti 2023, una nuova opportunità per i ragazzi per prendere in esame gli argomenti del nostro quotidiano offrendo loro spunti di riflessione e dibattito e favorire così lo sviluppo di una maggiore consapevolezza a fronte delle sfide future che li attende. In particolare, nell'Istituto comprensivo 'Porto Romano' di Fiumicino l'iniziativa ha già coinvolto circa 700 alunni delle medie: il Libro dei Fatti è stato infatti distribuito finora in 24 classi ed è stato richiesto da diversi insegnanti. Successivamente sarà consegnato anche agli alunni della primaria dello stesso istituto. "E' sicuramente uno strumento interessante per approfondire i temi di attualità ed avviare dialoghi in classe. Al momento, gli studenti l'hanno appena avuto quindi siamo ancora in una fase iniziale. Ha comunque già destato curiosità da parte di insegnanti e studenti", afferma all'Adnkronos la preside dell'Ic Porto Romano Lorella Iannarelli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...