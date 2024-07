Astrotarocchi 16 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 16 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete in mente in questi giorni avete una gran voglia di ribaltare la vostra vita, c’e’ chi pensa proprio a un trasferimento, chi ad un miglioramento generale, ebbene ci vorra’ tempo ma ci riuscirete e andra’ anche molto bene, continuate a progettare bene ogni cosa, meglio prevenire le sorprese

Toro le sofferenze del passato avete scelto di non guardarle piu’ e d’iniziare a vivere una vita vera, che guarda avanti e questo nuovo inizio per voi, sara’ una bella rinascita c’e’ bisogno solo di una cosa la pazienza di aspettare che arrivi, la giornata scorre tranquilla

Gemelli la costanza e’ una virtu’ che viene sempre premiata, anche se con ritardo a volte, ma arriva, e per voi sta arrivando quel momento dove tutto quello che seminate produrra’ un bel raccolto, e comunque la giornata e’ positiva

Cancro anche se la fortuna al momento sembra essere andata in vacanza, all’improvviso qualcosa che non pensate possa accadere, accadra’, e meno male aggiungo, perche’ si risolve un bel problema e quindi che ben venga la soluzione insperata, la giornata e’ buona

Leone non tutte le ciambelle riescono con il buco, questo per dire che l’imperfezione di un rapporto puo’ rappresentare l’opportunita’ d’improvvisare senza fare programmi e ogni tanto va benissimo cosi, la giornata sara’…. improvvisata

Vergine tra amicizia e amore il passo e’ breve, cercate di capire se si tratta di attrazione momentanea o di forte affinita’, una volta compreso saprete anche come muovervi e come affrontare la questione, la giornata e’ con qualche dubbio

Bilancia vi sentite spesso disapprovati nelle scelta, ma ricordate la vita e’ la vostra e solo vostra, se non piace quello che scegliete possono tranquillamente andare oltre, ma loro lo debbono fare e voi non fatevene un cruccio, la giornata e’ buona

Scorpione non lasciate spazio al silenzio, ma chiedete approfondite, richiamate. Diffidate da comportamenti non troppo chiari, non e’ questo che vi occorre ora ma l’esatto opposto, quindi se qualcuno e’ ambiguo lasciatelo allontanare senza troppo dargli peso, la giornata e’ buona

Sagittario un momento di riscatto dal passato fara’ capire che qualcuno ha qualche rimpianto, non inseguite rapporti ballerini e guardate verso nuovi orizzonti, c’e’ di meglio di chi non vi ha saputo apprezzare, la giornata e’ buona

Capricorno e’ tempo di dare dei cambiamenti sostanziali alle situazioni che sembrano non essere ben allineate, e’ ora d’andare oltre, non si puo’ tenere tutto, alcuni passaggi sono essenziali ma sono ” passaggi ” quindi non possono fermarsi, non tratteneteli, la giornata comunque e’ tranquilla

Acquario molti impegni possono distrarvi dalla reale meta, scegliete con cura le persone che invece vi spronano a perseguire gli obiettivi personali, non sono meno importanti del resto delle questioni, anzi direi sono la priorita’, la giornata scorre serena

Pesci troppo da fare si rischia di perdere delle opportunita’ cercate quando si puo’ di delegare e alleggerire questo carico, non pensate troppo a cose che non ci sono piu’ e guardate avanti, anche voi come tutti, avrete di meglio a cui pensare, la giornata procede tranquilla



Buona martedi a tutti



