Astrotarocchi

16 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete il divertimento questi giorni non dovrebbe mancare, ci saranno inviti, in qualche posto molto frequentato da gente, e anche qualche sana risata non dovrebbe mancare, la giornata e’ tranquilla e allegra

Toro possono arrivare per voi o gratificazioni in termini di denaro o nella situazione sentimentale, se si e’ un po’ in crisi, un netto miglioramento, e’ passata una fase oscura e finalmente si puo’ tornare a sorridere, la giornata e’ buona

Gemelli il viaggio della vostra vita non e’ sempre stato semplice, ancora qualche piccola difficolta’ c’e’, ma tranquille ora si naviga verso un bel sole, quindi belle realizzazioni e successi, ancora un po’ di pazienza e la vostra estate durera’ tutto l’anno, e la giornata e’ comunque buona

Cancro un qualche problema di tipo economico che avete affrontato e che e’ stato davvero pesante portare avanti, nei prossimi giorni, probabilmente si risolvera’, grazie forse anche all’aiuto di qualcuno, e quindi entro fine mese tornate a sorridere, la giornata e’ comunque buona

Leone vi muovete in cerca di pace e di serenita’, a breve anche voi avrete i vostri risultati, oltre a quello che cercate arriva l’abbondanza un po’ in tutti i settori, particolarmente nel settore finanziario, cercate di rimanere concentrati su gli obiettivi da raggiungere, piccoli o grandi che siano poco importa, e’ come c’arrivate che fara’ la differenza, la giornata e’ tranquilla

Vergine attenzione a qualche discussione con una donna che puo’ nascere da un fraintendimento, cercate di evitarlo, si rischia di trascinarlo poi per orgoglio avanti nel tempo, non raccogliete provocazioni e non ci saranno problemi, la giornata e’ un po’ tesa, ma passa

Bilancia arriva una qualche proposta da parte di un amico sincero e onesto, uno di quelli con cui puoi parlare a qualunque ora e c’e’ sempre, e’ una proposta interessante quella che fa da valutare seriamente, se trovate la vostra convenienza, accettate, potrebbe nascere qualcosa di nuovo e anche in futuro di molto redditizio, la giornata scorre liscia

Scorpione avete scalato le montagne, ora arrivano i sentieri comodi, dove vedete finalmente chiaro e dove trovate soluzioni atte a risolvere le piccole beghe da sistemare, siete ben protetti e all’improvviso arrivano notizie che faranno chiarezza ulteriore o comunque saranno buone notizie, per ora la giornata e’ tranquilla

Sagittario e’ possibile che inizierete per gioco a “ flirtrare “ con qualcuno, una persona molto forte caratterialmente, e tendente a dominare, attenzione che scherzando e ridendo, perche’ partite con questo intento non diventi poi seria la faccenda, e comunque se cosi non e’, questa persona potrebbe seriamente aiutarvi nel lavoro o in situazione dove occorre la sua competenza, la giornata e’ buona

Capricorno una soluzione per risolvere qualcosa in casa o comunque in famiglia c’e’, forse se richiederete un prestito, per migliorie che farete in casa, forse qualche cosa che riguarda la famiglia si aggiusta, sta di fatto che a breve qualcosa torna a posto e la giornata di oggi e’ tranquilla

Acquario saranno giorni questi un po’ spensierati e tranquilli con la famiglia o amici ed e’ un bene che vi riposiate e rilassate, le battaglie autunnali non saranno cosa da poco, e c’e’ bisogno di forza e determinazione per affrontarle, la giornata ha risvolti divertenti

Pesci arrivano notizie di qualcuno che si attendono da diverso tempo, e con la complicita’ della fortuna farete chiarezza, non volendo su qualcosa o su una situazione che chiara non e’, comunque la giornata nel complesso e’ molto positiva



Buon venerdi a tutti



