Astrotarocchi 15 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete arrivano notizie di cambiamenti, e sono positivi per voi, qualcosa che state seguendo con molta cura, finalmente vede la luce e quindi a breve potrete realizzare un vostro sogno, continuate a mantenere la positivita’

Toro all’improvviso il cambiamento di direzione di qualcuno, vi porta dritte dritte a una bella realizzazione, vittorie dopo parecchia sofferenza, e comunque i successi sono fatti anche di cose piccole che pero’ per voi hanno un inestimabile valore, si sente profumo di serenita’ e gioia

Gemelli arrivano notizie di lavoro e anche se un po’ fastidiose comunque si risolvono e la giornata scorre tranquilla

Cancro qualcosa cambia direzione e non come speravate voi, questo crea diffidenza e confusione, ma ricambiera’ nuovamente a breve, quindi e’ una ” svolta ” che non arreca danni, ma anzi ritorna poi sui suoi passi, e riprende la giusta direzione. Qualche giorno di confusione ma passa veloce

Leone nei pensieri c’e’ un rinnovamento, arrivano notizie che portano alla chiarezza e finalmente si comprende in che direzione si sta andando, e comunque la situazione generale e’ buona potete solo proseguire per la vostra strada e andare a raccogliere i risultati

Vergine ci sono comunicazioni in arrivo, che portano bei momenti di gioia un cambiamento di direzione e la risoluzione di problemi che sono stati davvero difficili da risolvere e finalmente potrete salpare verso situazioni e persone nuove, con le quali potete ricostruire su basi piu’ solide, e’ un ottimo periodo quello che avete davanti

Bilancia fra alti e bassi la confusione sembra regnare sovrana, arrivano notizie che comunque servono a fare chiarezza, in mezzo al buio totale, non e’ cosi buia come sembra, c’e’ ancora lo spazio per muovere le situazioni a vostro favore, non fatevi prendere dalla rabbia e dalla paura di non riuscire

Scorpione e’ pesante il momento, anche qui nonostante gli sforzi sembra che tutto sia inutile, non lo e’ semplicemente non si vedono immediati i risultati, ma arriveranno, nulla resta senza essere messo in ordine, il tempo dara’ la ragione e i torti a chi deve e voi ne avete di ragioni da vendere

Sagittario le idee voi le avete molto molto chiare, si tratta di fare delle scelte importanti sia per la casa, che per il lavoro, gli ostacoli non mancano ma verranno fermati e superati, occorre coraggio senza nessuna paura di volare, controllate solo che le “ ali “ funzionino a dovere e spiccate questo volo

Capricorno vorreste chiarezza e se da una parte siete riusciti a capire, dall’altra ancora alcune cose debbono emergere, nel frattempo state lavorando bene e con la pazienza certosina state costruendo una bella strada, si tratta solo di mettere insieme pietra su pietra, alla fine il cammino sara’ molto molto positivo per voi, quindi state facendo davvero un buon lavoro

Acquario per alcuni di voi avete il cuore concentrato sul lavoro e sul successo che possono avere le vostre imprese o le vostre azioni, e sicuramente le state facendo giuste, avrete ottimi risultati, per chi ha a cuore le questioni sentimentali varia di poco la situazione, ci saranno inviti e chiarezza e anche scelte importanti da fare

Pesci state pensando a un cambiamento di direzione ad alcune cose che vi riguardano, volete chiudere in fretta alcune questioni, ci sono notizie molto confuse, non fatevi portare fuori strada voi non avete nulla da temere, e’ la vostra vita, che in questo momento vi mette alla prova, ma le supererete alla grande quindi non abbattetevi e la fortuna al momento giusto arrivera’ a dare una mano non temete



Buona giornata



