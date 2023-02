Astrotarocchi: 17 febbraio 2023

Fisio fit

-Ariete per un colpo di fortuna riuscite a capire che qualcuno non e’ cosi sincero come sembra, occhio a tradimenti alle spalle, in ogni caso lo scoprirete e lo allontanerete senza tante cerimonie

-Toro vi muovete abbastanza agilmente ma dovete fare attenzione a non essere manipolate in qualche modo da qualcuno anche amico, ragionate prima di fare qualunque cosa

-Gemelli ci sono piu’ strade da seguire, che comunque sopportate poco, scegliete quella meno faticosa, oppure dite quello che pensate

-Cancro c’e’ un momento di pace, se siete in coppia ci saranno dei dialoghi aperti, chiari e sinceri, se non lo siete, farete discorsi e chiacchiere con amici altrettanto sinceri, saranno dialoghi costruttivi

-Leone qualcosa vi lega a qualcuno, e vorreste veramente fare di piu’, e soprattutto riconciliarvi con qualcuno, e’ ora di muovere i primi passi

-Vergine avete costruito fra 2 strade parallele un ponte e lo state attraversando al gran galoppo ma dovete tenere a freno la corsa rischiate di andare troppo oltre, comunque vi state muovendo verso l’abbondanza di ogni cosa, rallentate la corsa e arriverete uguale

-Bilancia state pensando a qualcosa che richieda l’astuzia e comunque all’improvviso arrivera’ qualcosa che vi spiazzera’ in positivo, arrivano riconoscimenti che non pensate arrivino

-Scorpione e’ un momento un po’ di confusione ma sta passando le idee le avete chiarissime, tutto a breve potra’ avviarsi, nuovi cicli vitali, nuove conoscenze, nuove situazioni lavorative insomma un periodo dove tutto e’ bello e nuovo

-Sagittario a volte e’ conveniente fare passi indietro, se a livello sentimentale non vedete quello che pensate, andate oltre, chi vorra’ veramente vi raggiungera’

-Capricorno attenzione a non fare cose poco sagge, si rischia di veder sfumare un progetto solo per non aver aspettato il momento giusto, lo capirete da soli quando e’ il momento.

-Acquario attenzione che qualcuno non voglia togliervi qualcosa e voi vi ostiniate troppo a voler rimanere sulla vostra posizione senza prendere il volo, lasciando la persona in questione, in asso. Se non cambiate aria, ci rimetterete

-Pesci e’ un momento dove si traggono le conclusioni, se ci sono problemi con abitazione o lavoro possono arrivare comunicazioni importanti e positive per voi

Buona giornata ❤

