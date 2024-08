Astrotarocchi 15 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete Ci sono belle situazioni in arrivo con persone fidate, amici che vi permetteranno anche di conoscere nuove persone ed ampliare cosi il giro di conoscenze e comunque e’ un buon periodo questo per fare nuove conoscenze

Toro la giornata passa tranquilla in famiglia, arrivano forse notizie di qualcuno che non ha le idee troppo chiare, ma saprete come parlarci ed eventualmente schiarirgli le idee, la giornata e’ tranquilla

Gemelli fate attenzione ai sogni premonitori, potrebbero rivelarvi qualcosa che non sapete, possono arrivare notizie da persone che non sentite da un po’ e alle quali tenevate molto, potrebbero esserci delle belle sorprese

Cancro arrivano prossimi tempi un contratto o un accordo con qualcuno che avete accarezzato per lungo tempo, e si risolve per reazione anche tutta una serie di situazioni, direi che a Settembre per voi ci saranno belle sorprese

Leone siete ancorati nelle vostre idee e a volte bisognerebbe essere meno rigidi, un po’ la parola d’ordine di questi giorni e’ flessibilita’ e’ la chiave vincente per farsi contenti e risolvere alcune cose, la giornata e’ buona

Vergine la tentazione e’ quella di farsi qualche risata ma sembrate un po’ diffidenti, sulle vostre, vi ricordo che non e’ un peccato stare bene e divertirsi, provate a rilassarvi un po’

Bilancia . giornata dove trovate l’equilibrio ma anche un nemico da combattere, la nostalgia, chiudetela in un cassetto e non pensateci almeno per tutta la giornata

Scorpione c’e’ una prova che supererete alla grande, in questa fase qualcuno da lassu’ vi protegge e sarete comunque in grado di superare questa prova alla grande. Promossi a pieni voti

Sagittario qualunque cosa deciderete di fare sarete comunque contrastati da qualcuno che ha da polemizzare, fate quello che potete per evitare, e la giornata scorrera’ senza troppi danni

Capricorno si naviga verso un periodo di buona fortuna dove non mancano occasioni, dove non mancheranno entrate inaspettate e dove si puo’ finalmente respirare un po’, la giornata e’ comunque buona per voi

Acquario trascorrere le vacanze tranquille in serenita’, con qualche punta di divertimento e di allegria, il modo ideale per rilassare la mente e recuperare forze, la giornata e’ ottima

Pesci quello che vorrete, se nel vostro cammino, l’otterrete, c’e’ solo ancora bisogno di un po’ di pazienza e di rimanere concentrati nel vostro obiettivo, ce la farete, per oggi staccate la spina, la giornata e’ buona

Buon ferragosto a tutti



