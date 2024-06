Astrotarocchi 14 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 14 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete a volte quando si e’ costretti a fare qualcosa, perche’ non si ha alternativa, si crea anche molto nervosismo, direi che se potete fate quello che dovete senza stress, vi evitate strascichi che non sono utili, la giornata e’ un po’ tesa

Toro fuori c’e’ un mondo e un sacco di possibilita’, siete certi d’esservi accorti che anche per voi ce ne sono? Ogni tanto provate a vedere che aria tira, e sicuramente qualcosa che non sia il solito tran tran lo trovate, magari anche interessante, la giornata e’ buona

Gemelli sembra ci saranno dei spostamenti, anche se solo cambiamenti d’idea riguardo una questione, ma avete la chiarezza, quindi anche se cambiate idea e’ perche’ c’e’ una migliore soluzione, la giornata comunque e’ positiva

Cancro Se aspettate qualcosa evitate di pensarci continuamente, staccare l’energia da quella questione ( qualunque ) riporta l’attenzione della controparte a voi, fate altro e rendetevi la giornata migliore ogni giorno di piu’, la giornata per voi e’ tranquilla

Leone avete costruito un bel ponte per arrivare a cose nuove, ad una nuova stabilita’, e vi spostate verso una situazione generale piu’ chiara e sicura, insomma che sia un ” reame ” veramente solido e sicuro, la giornata comunque e’ buona

Vergine iniziano a piccoli passi buoni progressi, in generale un po’ in tutto, ma siete comunque feriti, chi ha creato problemi, avra’ le sue beghe ma finira’ comunque con una stretta di mano, per le cose meno gravi, ma tenetevi comunque alla larga da certe situazioni, nulla di piu’ facile che potrebbero riprovarci, insomma fidarsi e’ bene, no e’ meglio, la giornata e’ buona

Bilancia si realizzano dei desideri e vi state incamminando verso un periodo prospero e fortunato, ci saranno dei nuovi incontri e per qualcuno un nuovo amore e un nuovo capitolo da scrivere, la giornata comunque e’ buona

Scorpione c’e’ un unione, un legame di qualunque tipo che porta a voi successi e soddisfazioni, con ottimi guadagni e la fedelta’ dei clienti, se lavorate in proprio, diversamente c’e’ la lealta’ di chi vi e’ amico, che volere di piu’ dalla vita ?

Sagittario ci sono nuove conoscenze per voi e all’improvviso e’ come se vi rendeste conto che e’ stata una fortuna questa cosa, forse apre altre porte, altre conoscenze e altre possibilita’, comunque la giornata e’ positiva

Capricorno dei cambiamenti non hanno procurato l’effetto desiderato e qualche vostro sogno e’ stato infranto, ma da questo qualcosa di buono nasce, potrebbe essere una nuova conoscenza che porta nella vostra vita, amore ma anche agiatezza, tranquillita’, quindi direi non male, la giornata procede bene

Acquario la vostra speranza e’ di riuscire a fare qualcosa o che si concretizzi qualcosa a cui tenete tantissimo, si tratta di affari di cuore, quindi arriva questo bel trionfo e finalmente potrete starvene serene e godervelo, la giornata per voi e’ buona

Pesci qualche spostamento cambiamento, sembra non troppo ben riuscito, ma in realta’ forse avviene in un periodo in cui non siete spensierati, e quindi non e’ detto che non farete questi cambiamenti, ma magari non subito, piu’ avanti riuscirete, la giornata e’ buona



Buon venerdi a tutti



