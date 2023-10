Astrotarocchi 13 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE Arriva un momento di grande serenita’ e tranquillita’, si aprono nuove strade e si risolvono dei problemi, decisamente per voi arriva la primavera in autunno

TORO fate attenzione all’opportunismo di qualcuno che approfitta della vostra buona fede, quando capite chi e’ prendete le distanze e chiudetela fuori dalla porta

GEMELLI giornata che scorre tranquilla senza alcun ostacolo ad intralciarvi e’ fine settimana tranquillo e senza troppi scossoni

CANCRO cambiando direzione si risolve qualcosa di pesantissimo da sopportare oppure si risolve qualche questione economica che tanto vi ha fatto preoccupare, comunque la giornata e’ positiva

LEONE nuove iniziative portano a nuovi inizi, e fino qui e’ nella logica ma riuscirete ad incrementare questa nuova iniziativa tanto a tal punto che sara’ molto redditizia quindi portate avanti le iniziative senza esitazione

VERGINE Viene un po’ mortificata la vostra luce, e’ il caso che si senta la vostra voce e che diciate molto chiaramente, visto che non viene compreso, chi siete e quello che valete, e’ ora di mettere i punti sulle i

BILANCIA arrivano notizie rapide su qualcosa che un po’ vi danno fastidio, ma immediatamente, aiutati dalla fortuna rimetterete a posto la questione, il resto della giornata e’ tranquilla

SCORPIONE nuovi accordi si profilano all’orizzonte e si pensa a dei spostamenti, trasferimenti ( intesi come accordi o idee anche ) verso altri lidi dove ci sono ottime prospettive, non fateveli scappare

SAGITTARIO Attenzione a un ” finto amico ” che in qualche modo fa il furbo o la furba, bloccate ogni iniziativa una volta e per sempre e potrete fare spazio per il nuovo

CAPRICORNO farete delle scelte che porteranno bei vantaggi economici e successo, cose molto importanti per la vostra vita e la vostra serenita’, non abbiate paura

ACQUARIO per voi una giornata all’insegna del lavoro si ma anche molta voglia di giocare, e , ridendo e scherzando si risolve anche qualcosa. Direi che non e’ male come giornata

PESCI Qualcuno se la dovra’ vedere con le ire funeste vostre e ci sono cose che salteranno fuori che fin’ora avete tenuto per voi. Fate attenzione e riflettete se e’ il caso o meno di parlare



Buona giornata