Astrotarocchi 13 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 13 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci saranno dialoghi chiari e sinceri, sia in famiglia che con qualcuno di vecchia conoscenza, si cerca in questi giorni di pausa la serenita’ e la tranquillita’, sicuramente la troverete

Toro vorrete sentirvi anche voi, giustamente tranquilli, ma la mente cammina, ci sara’ la possibilita’ di accordarsi con qualcuno per questioni o di soldi o di lavoro, ci sara’ proprio un accordo, con un ottima riuscita

Gemelli qualche piccolo inciampo potrebbe esserci con un ente, nel caso di pratiche amministrative ma si riesce a mettere a posto molto velocemente e la risposta comunque positiva. Riposate

Cancro arriva del denaro inaspettato, un buon profitto per qualcosa che o avete fatto e non siete stati retribuiti, o che arriva da altra fonte e risolve qualcosa che pensavate occorresse piu’ tempo, in realta’ a brevissimo si sistema

Leone c’e’ qualche scelta da fare che comporta pero’ qualche complicazione, forse riguarda questioni familiari, e un po’ tolleranti bisogna diventarlo, ma dura poco, saltata la complicazione, poi scorre tutto come deve, e’ una prova di pazienza che superate

Vergine arrivano notizie e informazioni riguardo qualcosa che state aspettando. La risposta e’ positiva e quindi un po’ di agitazione, dettata dalla contentezza c’e’, godete di questo momento di pace e tranquillita’

Bilancia arriva del denaro inaspettato, un buon profitto per qualcosa che o avete fatto e non siete stati retribuiti, o che arriva da altra fonte e risolve qualcosa che pensavate occorresse piu’ tempo, in realta’ a brevissimo si sistema

Scorpione c’e’ qualche scelta da fare che comporta pero’ qualche complicazione, forse riguarda questioni familiari, e un po’ tolleranti bisogna diventarlo, ma dura poco, saltata la complicazione, poi scorre tutto come deve, e’ una prova di pazienza che superate

Sagittario arrivano notizie e informazioni riguardo qualcosa che state aspettando. La risposta e’ positiva e quindi un po’ di agitazione, dettata dalla contentezza c’e’, godete di questo momento di pace e tranquillita’

Capricorno per scelte forse obbligate o perche’ le avete fatte voi, sono in sostanza di nuovi inizi e questi vi porteranno a gratificazioni e soddisfazioni, per ora riposate e lasciate libera la testa, ne avete un gran bisogno

Acquario ci sono accordi famigliari che un po’ pesano ma qualche cambio di direzione porta a voi un po’ di sollievo e a chi e’ un po’ pesante la chiarezza e la voglia di fare da se senza sostegni, era ora per voi liberarvi un po’

Pesci quello che avete nel cuore e’ un gran sole che vi porta nuovi amori, nuove possibilita’ o se state bene ora a grandi sviluppi e a grandi stravolgimenti, piacevoli ovviamente, quindi non fatevi prendere dalle paure



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger