Astrotarocchi

12 Settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete c’e’ qualcosa che riuscite a risolvere a breve, probabilmente attraverso delle comunicazioni che possono essere telefoniche o per mail riceverete la conferma, la giornata e’ positiva

Toro da una certa confusione che ormai vi state lasciando alle spalle guardate verso il sole quindi verso la chiarezza e una buona energia che vi dara’ vitalita’ e voglia di fare, la giornata andra’ bene

Gemelli in testa c’e’ una gran voglia di divertimento e di stare bene, sarete molto corteggiate dall’autunno in poi, quindi importante e’ che il sole e la voglia di divertirsi c’e’, il resto arriva, la giornata scorre

Cancro dai complimenti si passa all’azione, qualcuno chiede un appuntamento, e in questo modo si sblocca qualcosa che da tempo aspettavate, ora sta a voi giocarvela nella giusta maniera, l’incontro andra’ bene se accettate e la giornata anche

Leone c’e’ bisogno per voi di fermarvi un attimo e riflettere per evitare qualche piccola delusione, ma se siete certe di quello che provate, allora non perdete tempo e andate avanti, l’amore non ama troppo aspettare

Vergine la soluzione unica possibile a volte e’ cambiare direzione ed e’ quello che farete, qualche scelta fatta, non vi ha convinta, ma state serene che cambierete e andra’ decisamente meglio ,e la giornata va comunque bene

Bilancia arriva presto un cambiamento, molto positivo per voi, potrebbe trattarsi di lavoro, un aumento o un cambiamento che comunque permette di alleggerire il clima che diventa piu’ vivibile e vi permette di fare qualcosa in piu’, la giornata e’ buona

Scorpione c’e’ un percorso da fare e una scelta, sulla base delle notizie che arriveranno potrete farle in tutta tranquillita’, e la scelta che farete porta a risolvere delle questioni importanti, finalmente poi tornete in tranquillita’, la giornata e’ positiva

Sagittario avete una forte voglia di cambiare alcune cose, anche piccole, il look, l’ambiente che frequentate, la compagnia, qualcosa fate bene a cambiarlo, questo vi fara’ stare decisamente meglio, la giornata e’ buona

Capricorno cercate una maggiore stabilita’ in tutti i settori importanti della vita, a volte non e’ possibile tutto e subito, e sopra tutto la cosa importante e’ che iniziate concretamente a renderlo possibile, se non ci credete per primi sara’ dura poi riuscire, la giornata e’ di riflessione

Acquario qualche incertezza l’avete ma nell’insieme, in realta’ non c’e’ niente che non va, quindi la giornata scorre liscia, cercate solo di riflettere su queste incertezze per renderle poi innocue e farle scomparire, la giornata e’ buona

Pesci dopo tanta fatica e sofferenza arriva la soluzione ad un problema che ha dato filo da torcere, ma appunto si risolve e non solo la giornata ma un po’ la vita la cambia veramente, la giornata e’ ottima



Buon giovedi a tutti



