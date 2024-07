Astrotarocchi 12 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

12 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete Ci sono amici e amicizie che durano per la vita, sono quelle che si debbono coltivare e ricordate che le persone vere le dicono in faccia le cose e vi difendono quando non ci siete, e potrebbe capitare, la giornata e’ buona

Toro siete un po’ raccolti in voi stessi, state pensando a qualcosa e se vale la pena cambiare direzione, o se tornare in qualche idea che avevate accantonato, nell’arco della giornata in ogni caso si fara’ chiarezza e saprete che cosa fare

Gemelli pensate molto ma dite poco, non e’ il momento di tirare fuori le vostre ragioni e appunto fate bene a non farlo, ci sara’ il tempo giusto per farlo e in maniera adeguata, la giornata e’ buona

Cancro fate punto e altrove se non vi piace quello che vedete cambiatele le situazioni invece di continuare a stazionarci senza andare ne’ avanti ne’ indietro, la giornata e’ di decisioni

Leone Ogni tanto datevi ragione e vogliatevi bene senza aspettare il parere di nessuno e lo sappiamo che tutti hanno da dire la loro, fate sempre quello che pensate vada bene per voi, il resto lasciatevelo alle spalle, la giornata scorre

Vergine Se le persone in generale non ci vogliono non possiamo farcene un cruccio, lasciatele alla propria strada, hanno finito il loro percorso con noi, ringraziate e lasciate andare e’ l’unico modo per farsi meno male possibile, la giornata e’ buona

Bilancia a volte si rischia di non essere compresi, e nonostante questo voi continuate a farlo, e questo prima o poi verra’ premiato, e’ solo questione di tempo, ma alcune strade che ora sembrano invalicabili, saranno percorribili, la giornata e’ buona

Scorpione E’ quello che non fate vedere la parte migliori di voi e su questo non ci sono dubbi che va bene, ma c’e’ anche chi lo merita e continua a non comprendere bene cosa fare, cominciate a far vedere meglio chi siete veramente i rapporti miglioreranno, la giornata e’ buona

Sagittario anche se sembra che solo voi crediate in qualcosa in questo periodo, continuate a credere in voi stessi, e nella vostra capacita’ di migliorare costantemente, non e’ necessario competere con nessuno, anzi se proprio volete con voi per migliorare direi che ci puo’ stare, la giornata e’ tranquilla

Capricorno il silenzio non e’ sempre l’arma migliore usate la parola ma usatela in senso positivo, cercate di essere migliori verso voi stessi, e vogliatevi bene, all’occorrenza cercate di essere piu’ gentili verso di voi, e’ ora di applicarla questa cosa, la giornata e’ buona

Acquario allontanatevi da chi non vuole vedervi brillare l’invidia e la cattiveria e’ sempre in agguato meglio lontani che un serpente nelle vicinanze, la giornata e’ buona

Pesci le carte uscite per voi simboleggiano il trionfo personale, la realizzazione dei progetti e il buon andamento di tutte le sue attività lavorative, non manca molto alla vostra vittoria



