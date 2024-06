Astrotarocchi 12 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

12 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete arriva il momento di correre verso la meta e sopra tutto la strada e’ libera da ostacoli , c’e’ la chiarezza delle idee e anche la giusta determinazione, e’ ora di passare all’azione

Toro nascono nuove idee nuovi progetti e nuove possibilita’ da valutare con attenzione, nel calderone, ci sono molte idee buone, vanno solo filtrate e poi messe in campo, e in questo riuscirete sicuramente molto bene con ottimi risultati

Gemelli ottima combinazione in questo momento per la fortuna in questioni economiche e pratiche, in questa giornata poco spazio ai sentimenti e molto per la risoluzione di questioni pratiche, la giornata e’ buona

Cancro ci sono delle questioni che vi hanno ferito, ma per ora le tenete per voi, avrete l’occasione piu’ avanti di chiarire la vicenda e rendervi conto che non c’era l’intenzione di far danno, e comunque si risolve con la buona pace di tutti

Leone se qualche discussione o qualche problema in famiglia c’e’, c’e’ anche un bello stop, e definitivo, ci sono discorsi sui quali non tornerete indietro, sapete d’avere ragione e non ci ritornate, la giornata e’ comunque buona

Vergine c’e’ una bella apertura sui sentimenti, e anche una bella rivincita se ancora non e’ chiaro da che parte state andando, esattamente verso una vostra bella soddisfazione, e la giornata scorre tranquilla

Bilancia state cercando una sorta di armonia dentro voi stessi e lavorandoci un po’ su, sicuramente c’arrivate, evitate le prese di posizione drastiche, un po’ di elasticita’ fa bene anche a voi, la giornata e’ scorrevole

Scorpione e’ in arrivo un invito e una richiesta d’incontro, che fareste bene, se volete ad accettare, liberarsi un po’ la mente dai fastidi e dalle noie quotidiane non vi fa di certo male, la giornata e’ buona

Sagittario qualche ex potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita, ma se non siete interessate, tagliate via il ramo, porta via solo energia utile a voi per creare e ideare altro, voi avete piu’ fantasia e l’Universo per voi, ancora di piu’, non vi mancheranno occasioni migliori, la giornata e’ buona

Capricorno Sentite un distacco, che effettivamente c’e’, ma non sempre e’ il preludio di una fine, a volte questo permette di capire ad altri quanto realmente vi vogliono nella loro vita, e quindi in questo caso sono ben accette, la giornata e’ un po’ per aria, ma scorre veloce

Acquario a volte si ha a che fare con persone immature, c’e’ la necessita’ di comprendere e lasciare andare, se e’ questo che vi capita, quello che serve e’ qualcuno che vi renda felice, sempre che siate voi stessi felici per primi , quindi prima voi, poi il resto e la giornata andra’ tranquilla

Pesci vi state riprendendo bene da un periodo decisamente noioso, ma appunto, lo state lasciando indietro e questo significa darsi nuove possibilita’ e nuove situazioni molto positive per voi, e’ ora di voltare pagina, la giornata e’ buona



