Astrotarocchi 12 agosto 2024

Ariete oggi la giornata si presenta ottima, un bel sole e’ pronto ad accompagnarvi, ma occhio a non dissipare troppe energie, approfittare per sistemare cose in sospeso va bene, strafare non e’ consigliabile, la giornata e’ buona

Toro siete chiuse in protezione, ma piu’ che altro ragionate e riflettete su scelte che dovrete fare, ad accompagnarvi c’e’ la fortuna quindi saranno scelte fatte all’improvviso e anche molto fortunate, la giornata e’ tranquilla

Gemelli chiusa la fase oscura, si viaggia verso la chiarezza, si moltiplicano le occasioni fortunate dove dovrete sfruttare il momento buono e approfittare di quello che si presenta, la giornata scorre liscia

Cancro attenzione a contrarieta’ e discussioni che all’improvviso possono peggiorare, complice la stanchezza e’ facile che si possano riaccendere, guastarvi i prossimi giorni non e’ proprio il caso, evitate piu’ che potete, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Leone a volte le discussioni possono portare a chiarimenti ma anche ad essere fruttuose in termini di idee che possono nascere, possono portare a nuove aperture che fino a quel momento non si erano valutate, arriveranno per voi nuovi inizi piu’ fortunati

Vergine in questi giorni, brillerete particolarmente, e tutto sembra andare per il verso giusto, c’e’ e ci sara’ gioia allegria, e fiducia in un domani migliore rispetto ad oggi, cercate solo di risparmiare qualcosina al massimo vi fate un bel regalo a fine anno, la giornata e’ positiva

Bilancia a volte siete troppo severi con voi stessi e con gli altri, e’ vero ci debbono essere dei confini, ma all’interno dei stessi, se mettete un po’ di colore, non e’ che poi faccia cosi male, ogni tanto coloratele le vostre giornate.

Scorpione proverete molta soddisfazione per aver portato a termine tutto quello che dovevate, ora , l’ultima cosa da fare e’ frantumare qualcosa che ormai e’ vecchio e superato per far posto a qualcosa di nuovo, prima si fa, prima arriva il nuovo. Giornata tranquilla

Sagittario vi muovete verso un accordo, un patto, qualcosa che dovrete poi rispettare, lo farete e come contropartita avrete buone entrate e a tratti anche molto fortunate, quindi un accordo ottimo per voi, la giornata e’ positiva

Capricorno arriva la risoluzione di un problema e si fa chiarezza, si presentano ottime occasioni di lavoro e di entrate di denaro che non guastano mai, cercate di rimanere centrati e tranquille

Acquario oggi possono esserci degli ottimi affari attenzione a non permettere alla confusione di farvi cambiare strada, anche voi restate concentrati e dritti alla meta senza distrazioni, la giornata e’ buona

Pesci per voi la giornata e’ tranquilla, piu’ che altro riflettete su questioni che vi riguardano e le possibili mosse da fare, siete molto concentrati su questo, quindi andra’ esattamente come la pensate e solo in un modo, bene direi

