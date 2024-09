Astrotarocchi 11 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

11 Settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete l’errore che si puo’ commettere in questo momento, per stanchezza, sfiducia ecc e’ quello di arrendersi, qualunque sia il vostro obiettivo, dovete arrivarci, riposate un giorno e poi riprendete, la giornata e’ un po’ faticosa

Toro qualche questione che al momento non e’ chiara, si risolve, inizia qualcosa di nuovo, si muovono i primi passi e la giornata e’ comunque positiva e molto impegnativa

Gemelli intorno a voi ci sono ottime energie al momento non bisognerebbe ostacolarle, lasciatevi guidare e non appesantitele con dubbi e paure, lasciate che sia il destino a fare per voi, la giornata e’ buona

Cancro un consiglio da parte di qualcuno arriva, questo non deve essere la risposta al vostro problema, ma puo’ dare lo stimolo per mettere in cantiere nuove idee, e sopra tutto per guardare le cose da un’altro punto di vista, se lo usate cosi, sara’ un ottima partenza

Leone nulla deve essere scartato a priori, arrivano delle proposte, debbono essere vagliate attentamente tutte, in mezzo ce n’e’ una molto buona per voi e per migliorare il vostro futuro quindi attenzione a dire troppo in fretta no

Vergine muovetevi, qualche volta in leggerezza, senza pensare alle mete, senza concentrarvi su nulla, e potreste rimanere piacevolmente sorprese, per una volta provate e vedete come va, la giornata e’ buona

Bilancia quando il futuro ci sbarra la strada continuamente vuole dire che bisogna cambiarla, che non e’ il caso d’insistere, facendo un’altro percorso, sicuramente migliora l’umore e la vostra vita, la giornata e’ tranquilla

Scorpione e’ vero che nella vita serve la concretezza, ma prima di quella se non si sogna, si progetta, si realizza, non si puo’ portarlo alla realta’, cercate di progettare in maniera costruttiva prima di mettere in campo qualunque cosa, la giornata e’ buona

Sagittario se e’ vero che tutto cambia, e’ ora di non rimanere ancorati alle stesse idee sempre, siate un po’ piu’ elastici, e non fossilizzatevi troppo sulle stesse cose, tutto sara’ un po’ piu’ semplice

Capricorno le difficolta’ arrivano a noi per imparare meglio quello che non riusciamo a vedere, queste debbono essere comprese, studiate, e affrontate, cosa che voi farete, migliorando notevolmente i traguardi, bravi

Acquario quando non si puo’ tornare indietro si puo’ solo andare avanti e senza troppe paure, guardate la meta da raggiungere e non gli angoli bui dove spesso il mondo cerca di mettervi, lavorate su questo e non sul lato ombra

Pesci non date retta a chi cerca di scoraggiarvi, e’ ora di chiudere questa porta e aprirne di nuovo, lasciate passare tutto quello che vi sta aspettando senza esitare e’ ora di voltare pagina



Buon mercoledi a tutti

