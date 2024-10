🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

11 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete fra le mura domestiche vi sentite sicuri e tranquilli, e’ il posto dove riuscite a ricaricarvi e fate bene perche’ in realta’ l’energia da recuperare e’ proprio li, dovrete affrontare delle sfide, e sarete alla massima potenza quando sara’ il momento, per ora rilassatevi, qualche accordo molto importante per voi e’ in arrivo e durera’ anche nel tempo, la giornata scorre

♉️ Toro nuovi inizi sono pronti per voi, niente si distrugge per caso, quando tutto crolla, avanti c’e’ tutto da costruire e in maniera migliore rispetto al passato, c’e’ anche l’esperienza che vi aiutera’, anche se i cambiamenti non sono il vostro forte in questo caso vi portera’ dei bei vantaggi, lasciate che il destino faccia il suo corso, la giornata e’ tranquilla

♊️ Gemelli la vostra fortuna e’ credere in qualcosa a lungo termine perche’ e’ come investire in titoli che per anni non toccate, arrivera’ lentamente, ma i frutti arrivano e insieme ad essi arrivano le soddisfazioni e il vostro successo, meritato con tanta fortuna che arriva da ogni parte, il tempo e’ il nemico da combattere, la giornata e’ positiva

♋️ Cancro ci saranno molte cose che torneranno nella vostra vita, qualcosa sara’ una vera benedizione, altro lo eliminerete, in termini morali non accetterete piu’ nessuna bassezza, e ci sara’ il ritorno anche di persone importanti o che lo sono state, ma questo deciderete voi che cosa farne

♌️ Leone avete fatto una scelta recente frettolosa ma fortunata, ci sono azioni che sono piuttosto istintive e si sa’ l’istinto non sbaglia inoltre ad aiutare c’e’ la fortuna quindi arriva per voi un momento di pace e tranquillita’, arrivano comunicazioni di amici, la giornata e’ buona

♍️ Vergine se siete in affari comincia la stabilita’ e la tranquillita’ economica, se cosi non e’, potrebbero essere aiuti finanziari, o una stabilita’ raggiunta di tipo sentimentale, e nel primo caso i registri tornano in ordine, nel secondo l’animo si rasserena, in ogni caso la giornata e’ positiva

♎️Bilancia questioni burocratiche se ne avete, vanno a buon fine, gli eventuali ostacoli, di qualunque natura siano, vengono spazzati via, ma questo un po’ in generale per tutto, ci vuole tempo prima di prendere una soddisfazione, ma le avrete, la giornata e’ buona

♏️Scorpione c’e’ diminuzione di qualcosa ma non e’ un problema in questo, a parte la confusione e la sopportazione, c’e’ il segnale di un rinnovamento molto positivo per voi crescera’ un nuovo albero pieno di ogni cosa, fra cui il successo, quindi che ben vengano i miglioramenti futuri, la giornata e’ un po’ caotica

♐️Sagittario la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacita’ vi danno la possibilita’ di arrivare dove in altri momenti non siete riusciti sul lavoro sono possibili miglioramenti e qualcuno si accorgera’ di come le cose le fate di cuore, in realta’ i progetti che avete in testa sono altri, e riuscirete anche in questi, ci vuole tempo. La giornata e’ buona

♑️Capricorno Certi sogni sono splendenti e altri possono trasformarsi in incubi in una sola notte. Accade quando perdiamo la presa sulla realtà, cosa che non va mai bene. Potremmo cercare di realizzare durante il giorno quei fantastici sogni, ma alla luce del sole non hanno alcun fondamento, né contatto con la realtà. Torniamo con i piedi a terra

♒️Acquario attenzione che le speranze non diventino illusioni, la linea di confine e’ molto sottile, lasciate da parte tutto, e quando si presentera’ l’occasione valuterete voi se si tratta di speranza esaudita o di un illusione o con il reale metro di giudizio di quel momento, per ora lasciate fare, la giornata e’ un po’ noiosa ma passa

♓️Pesci Raggiunto un obiettivo non dobbiamo smettere di essere attivi e creativi nella vita e nei sentimenti, potremmo risultare troppo rigidi e noiosi, visto che non lo siete, non smettete di agire e con tutta la creativita’ di cui siete capaci



