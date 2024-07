Astrotarocchi 11 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete ci potranno essere piccole discussioni, conversazioni che comunque non guasteranno l’armonia generale e familiare, saranno questioni di facile risoluzione, se necessario fate qualche piccolo cambiamento, e comunque la giornata e’ positiva

Toro non siete in grado in questo momento di valutare con lucidita’ qualcosa, e’ meglio lasciar fare a chi ha esperienza e sa il fatto suo, voi restate tranquilli e proseguite a perseguire i vostri obiettivi, la giornata e’ alti e bassi

Gemelli ci saranno informazioni o notizie molto fortunate per voi, queste potranno essere utilizzate in seguito per risolvere qualcosa, al momento tenetela li, al momento giusto direte la vostra, la giornata e’ positiva

Cancro a volte amare costa davvero fatica, quando dall’altra parte non c’e’ la stessa corrispondenza, vale la pena chiedersi : e’ bene continuare ? Valutate voi ma se non siete felici traete le giuste conclusioni, la giornata e’ appunto di riflessione

Leone si chiarisce una questione legale, cì sara’ un periodo di calma e poi finalmente una risoluzione positiva per voi, se non si tratta di questione legale indicano il bisogno di riposo per riequilibrare le energie e fatto questo recuperate alla grande, la giornata e’ tranquilla

Vergine ci saranno dei discorsi, o parole che direte, potrebbe essere anche la discussione di una laurea, che andra’ molto molto bene, sta di fatto che l’uso della parola, in questi giorni e’ perfetto e la giornata anche

Bilancia da qualcosa che dentro vi fa stare un po’ giu’ all’improvviso rompete le comunicazioni con la vocina che dice ” non ci riesci, non lo puoi fare ” e quello e’ il momento in cui si sbloccano eventuali nuove situazioni, e’ ora di non dar retta, la giornata e’ buona

Scorpione i momenti in cui si e’ svogliati, se non s’agisce si va ancora piu’ giu’, e’ proprio in quelle giornate che bisogna agire e portare a termine le proprie questioni, oggi e’ una giornata di quelle dove non avete voglia ma dovrete fare

Sagittario qualcosa di antico ma di pulito e di profondo e’ in arrivo nella vostra vita, potrebbe essere qualcuno che si e’ incontrato nelle vite passate, ma anche un vecchio amore, una vecchia amicizia, sara’ bello ritrovarvi, e sara’ come non essere mai stati lontani

Capricorno arrivano notizie di lavoro ma anche gratificazioni, successi e riconoscimenti, avete svolto un buon lavoro e questo gli altri lo vedono, avrete la vostra fatica ampiamente ricompensata, e la giornata e’ buona

Acquario attenzione a qualcosa che si ripete e’ ora di darci un taglio e andare oltre questo cerchio che sembra non spezzarsi mai, nel momento in cui lo interrompete, arriva tutto quello che e’ rimasto fermo fin’ora, quindi prima interrompete, prima arriva il nuovo e la giornata e’ tranquilla

Pesci avete fatto di alcune questioni un punto d’onore e infatti e’ vero quello che fate vi fa onore e vi rende importanti a gli occhi di chi vede bene il vostro amimo, continuate cosi, la giornata e’ scorrevole



Buon giovedi



