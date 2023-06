🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 11 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete la giornata si presenta tranquilla, sono i pensieri un po’ inquieti, basta semplicemente riordinarli e risolvere una cosa per volta, approfittate della giornata per farlo

🟧Toro un fermo a volte e’ una benedizione, quindi se un giorno state rilassati il mondo camminera’ uguale, cercate di recuperare energie

🟨Gemelli giornata dove ci si puo’ rilassare e stare tranquilli, ogni tanto far pace con se stessi e con il mondo non e’ cosi male. possibile un piccolo colpo di fortuna

🟪Cancro le scelte che farete di un nuovo inizio, sono dettate da qualcosa che vi e’ molto pesante da sopportare ancora materialmente non riuscite, ma non manca molto per fare il grande passo, per altro fortunato, quindi un po’ di pazienza e tutto si sistema

🟧Leone una notizia impone un attesa che a volte e’ snervante, non abbiate fretta, arriveranno al momento giusto per fare quello che avete in mente o che materialmente farete, per ora c’e’ attesa

🟨Vergine arrivano delle buone comunicazioni per voi, probabile nel settore sentimentale, dove lentamente le cose iniziano a marciare meglio, la sorpresa sara’ nei prossimi tempi il ripresentarsi di qualcuno a cui tenete molto, e sara’ una piacevole sorpresa

🟪Bilancia uno spostamento risolvera’ una questione che e’ molto pesante per voi, siete in procinto anche di conoscere qualcuno /a nuova persona molto interessante da portare avanti

🟧Scorpione siete il cuore della vostra famiglia, chiunque ha un problema corre da voi, per essere confortato, e la domanda nasce spontanea : chi conforta voi ? Siete colonne dovrete pensare voi a voi stesse

🟨Sagittario navigate verso un porto sicuro dove alcune cose vi saranno chiare e solo allora avrete scelte importanti da fare, concilierete o farete guerra? Lo scopriremo piu’ avanti

🟪Capricorno non e’ utile piangere su un occasione persa, molto di piu’ lo e’ trovare una soluzione, non distraetevi e scegliete la cosa migliore per voi

🟧Acquario aiutate se potete e solo se richiesto, rischiate di voler essere generosi ed essere scambiati per altro, aspettate, chi ha bisogno vi chiedera’ una mano, se potete allora la darete

🟨Pesci oggi troverete ( o prossimi giorni ) qualcosa che vi tornera’ utile nei prossimi tempi, tenete da parte e avrete un argomento in piu’ da mettere in tavola quando sara’ necessario.



🟪Buona giornata 🟧