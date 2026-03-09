Bancali usati e nuovi
Astrotarocchi 10 marzo 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Marzo 2026
Lettura di 2 minuti
Astrotarocchi
Astrotarocchi ✨✨✨
🐦‍🔥🍒🥇10 marzo 2026 di Cristina Olmi🐦‍🔥🍒🥇
💫Ariete Domani avrai il comando della situazione. È una giornata eccellente per definire progetti o risolvere questioni burocratiche.
Il Consiglio: Sii ferma ma non rigida. La tua autorità sarà rispettata se userai la logica.✨
💫Toro Una piccola fortuna bussa alla tua porta. Potrebbe trattarsi di una notizia rassicurante o di un incontro inaspettato che ti strappa un sorriso. Il Consiglio: Cogli l’attimo. Non analizzare troppo le cose belle, goditele e basta. 🌻
💫Gemelli Molte chiacchiere e comunicazioni in arrivo. Il telefono scotterà, ma attenzione a non disperdere troppe energie in discorsi superficiali. Il Consiglio: Seleziona le informazioni. Non tutto ciò che senti merita la tua ansia.🍂
💫Cancro Giornata di grande introspezione e sogni vividi. La tua sensibilità è al massimo, permettendoti di capire ciò che gli altri nascondono. Il Consiglio: Fidati del tuo sesto senso. Se senti che qualcosa non va, ascoltati.🌻
💫Leone Splendi! Domani tutto sembra girare nel verso giusto. È il momento ideale per esporti e mostrare il tuo valore. Il Consiglio: Condividi la tua luce. Il successo è più dolce se lo usi per incoraggiare anche chi ti sta intorno.🍀
💫Vergine Stabilità e sicurezza. Dopo giorni di incertezza, trovi finalmente un punto fermo, specialmente nel lavoro o in famiglia.
Il Consiglio: Getta l’ancora e riposa. Non c’è bisogno di correre quando la base è solida.🍀
💫Bilancia Equilibrio cercasi. Domani sarai chiamata a fare una scelta equa o a mettere ordine in un rapporto che pende troppo da una parte. Il Consiglio: Sii obiettiva. Guarda i fatti e non farti influenzare dai sentimenti momentanei🌻
💫Scorpione Qualcuno vicino a te potrebbe non essere del tutto sincero, o forse sei tu che devi usare un po’ di astuzia per ottenere ciò che vuoi. Il Consiglio: Osserva in silenzio. La prudenza è la tua migliore alleata domani.🍀
💫Sagittario Voglia di evasione o cambiamenti in vista. Potrebbe arrivare una proposta che ti porta lontano, fisicamente o mentalmente. Il Consiglio: Lasciati trasportare dal vento del cambiamento. Non aver paura di esplorare nuovi territori.🌊
💫Capricorno Salute e radicamento. È una giornata ottima per prenderti cura di te stessa e connetterti con la natura o con le tue radici familiari. Il Consiglio: Nutri la tua anima. Un piccolo gesto di cura personale oggi darà frutti duraturi.✨
💫Acquario Ispirazione pura. Le tue idee sono brillanti e il destino sembra volerti mostrare la via d’uscita da un vecchio problema. Il Consiglio: Segui la tua stella polare. Non smettere di sperare, i tuoi desideri sono più vicini di quanto pensi.🍀
💫Pesci Amore e affetti al centro di tutto. Una giornata dolcissima in cui i legami si stringono e le incomprensioni svaniscono. Il Consiglio: Apri il tuo cuore senza riserve. La gentilezza che offri tornerà indietro moltiplicata. 🌞
🔴 Buona giornata 🟡
