Astrotarocchi 1 agosto 2024

01 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete inizia un periodo di grande pace e tranquillita’, ancora qualche nuvola qua e la’ c’e’ ma sono cose facilmente superabili, la giornata scorre senza inciampi

Toro attenzione oggi a non discutere con le persone vicine, e’ meglio mantenere i toni bassi ed evitare, in ogni caso se anche ci dovessero essere sono cose di poco conto e la giornata scorre

Gemelli qualcuno di nuovo sta per entrare nella vostra vita, e un vostro desiderio viene esaudito, potrebbero essere due cose che si sistemano, l’amore ed il lavoro, in ogni caso l’estate non ve la scorderete

Cancro alcuni desideri vengono esauditi, uno su tutti una forte attrazione nei confronti di qualcuno, e potrebbe, sotto l’ombrellone nascere una storia, divertente e fresca, ma non si escludono sviluppi futuri. In bocca al lupo

Leone qualcosa negli impegni quotidiani vi fa cambiare direzione, forse un impedimento che vi fara’ perdere tempo, ma non c’e’ da preoccuparsi, entro sera quello che dev’essere fatto, sara’ sistemato giornata un po’ noiosa ma passa

Vergine qualche problema a livello economico c’e’ stato, ma per la gran passione con cui cercate di risolvere le cose, la vita vi fa un regalo, vi concede la possibilita’ di risolvere all’improvviso e anche molto bene, quindi direi che prossimi giorni, saranno veramente belli

Bilancia la giornata si concretizzera’ in tante cose fatte e portate a termine, ma anche la stanchezza arriva, quindi optate magari per un uscita con qualcuno, o per una serata di riposo, che non guasta

Scorpione la gioia di vivere e’ contagiosa e probabile stando a contatto con persone positive automaticamente anche voi ne ” risentite ” e forse e’ proprio quello che ci vuole per voi ora, la giornata e’ positiva

Sagittario al momento, se vi viene voglia di fare spese pazze, accantonate questa idea, e’ meglio per ora, tenere da parte, non si sa mai, al massimo in futuro vi fate un bel regalo, la giornata e’ buona

Capricorno la giornata tende ad essere pesante, ma molto dipende da quanto date retta alla vocina che cerca di buttarvi giu’, fate cose che vi piace fare e non date retta a nessuno, la giornata alla fine passa, il malumore no, meglio evitare

Acquario la giornata vi vede iniziare qualcosa di nuovo, che pero’ risente di alcune difficolta’, niente paura, se non oggi prossimi giorni lo farete, quindi se cosi e’, limitatevi a rimandare, compreso il malumore

Pesci vi muovete verso delle scelte oltre che giuste anche fortunate e’ solo questione di tempo prima che lo vediate concretamente, quindi abbiate fiducia in voi stessi e proseguite, la giornata e’ buona

Buon giovedi a tutti



