Asstel e NoiD Telecom alleate per promuovere inclusione, competenze e leadership

(Adnkronos) – Asstel e NoiD Telecom Aps alleate per promuovere iniziative congiunte sui temi dell’equità di genere, dello sviluppo delle competenze e della valorizzazione delle persone nei settori delle telecomunicazioni e dell’Ict. Il protocollo siglato oggi, si legge in una nota, è stato pensato per affrontare il tema della parità di genere nella sua accezione più ampia, attraverso attività dedicate alla leadership inclusiva, alla diffusione di buone pratiche organizzative e al confronto tra imprese e professioniste e professionisti del comparto. Il mondo delle telco, rappresentato da Asstel e NoiD – community di donne manager e professioniste del mercato Tlc e Ict impegnate a contribuire alla crescita e all’evoluzione del settore – saranno da ora fianco a fianco per estendere il campo d’azione e valorizzare quanti lavorano nel comparto, a tutti i livelli.

Quello che ci ha spinto a questa intesa, sottolinea Laura Di Raimondo, direttore Asstel, a margine della firma, “è l’idea che non c’è futuro per la nostra società e per le nostre imprese senza l’energia, il talento e l’intelligenza dei giovani e delle donne. La vera sfida del nostro tempo è avere il coraggio del futuro: costruire contesti in cui ciascuno possa competere alla pari, con le stesse opportunità di crescita, di retribuzione e di accesso ai ruoli di responsabilità. Le politiche di genere – ha aggiunto – non possono essere considerate un tema secondario o solo formale. Devono diventare una scelta concreta di inclusione, capace di incidere sulla cultura organizzativa e sulla visione strategica delle imprese. Nessuna organizzazione può permettersi di sprecare talento, passione e competenze. Per questo serve un approccio culturale forte, accompagnato da politiche progettuali chiare, strutturate e orientate al lungo periodo. Asstel rappresenta una filiera strategica per il Paese: le telecomunicazioni sostengono non solo infrastrutture e servizi digitali, ma anche occupazione qualificata, innovazione e competenze indispensabili per la competitività dell’Italia. Difendere e rafforzare il settore significa investire nelle professionalità e sul talento, che non ha genere, ma ha bisogno soltanto di essere riconosciuto, valorizzato e messo nelle condizioni di esprimersi pienamente”.

Per l’avvio della collaborazione, rileva Di Raimondo, “abbiamo elaborato un programma di iniziative congiunte che si svilupperanno lungo tre direttrici principali: allargamento dell’Osservatorio di NoiD sul gender gap all’intero settore Tlc; attività di formazione e sviluppo delle competenze, con focus sulla leadership inclusiva; iniziative di affiancamento e learning tour, pensate come momenti di confronto diretto tra imprese e professioniste”.

“Per NoiD la collaborazione con Asstel è la naturale continuazione dell’impegno decennale intrapreso nel settore Telco/Ict per promuovere modelli manageriali orientati al merito, al talento e al superamento del gender gap. La collaborazione fra le nostre associazioni porta valore alle nostre iniziative e contribuisce allo sviluppo di una leadership evoluta, che valorizzi le donne e renda possibile per il settore raggiungere livelli di eccellenza, e al contempo sostenibili”, conclude Cristina Carollo, presidente di NoiD.

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