Assolavoro: “Lavoratori tramite agenzia, 1 su 3 impiegato in Lombardia﻿”

(Adnkronos) – Nella sola Lombardia sono impiegati circa 147mila lavoratori tramite agenzia, pari al 30,1% degli occupati in somministrazione in Italia. E sono 77mila nella sola area della Città Metropolitana di Milano. È quanto emerso oggi a Milano nel corso dell’evento ‘La somministrazione di lavoro dopo il nuovo Ccnl. Strumenti, prospettive e opportunità per le imprese’, tappa del Roadshow promosso da Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, in collaborazione con Assolombarda. I lavoratori in somministrazione – impiegati con gli stessi diritti, la stessa retribuzione e le medesime tutele dei lavoratori dipendenti – in Lombardia trovano occupazione principalmente nei settori dell’informatica e dei servizi alle imprese, del commercio al dettaglio, dell’industria dei metalli, dei trasporti, dell’alimentare, del settore della gomma e della chimica.

Anche in Lombardia poi si conferma il ruolo centrale della somministrazione come canale di ingresso nel mercato del lavoro per i più giovani: oltre il 41% dei lavoratori ha meno di 30 anni. Un lavoratore su tre è assunto a tempo indeterminato. Nel complesso, nel territorio regionale la somministrazione rappresenta il 3,1% dell’intero mercato del lavoro.

I dati, elaborati dall’Osservatorio Assolavoro DataLab, sono stati presentati nel corso dell’evento milanese, che ha visto tra i relatori Marta Spinelli, Vicepresidente Assolombarda, Rosario Salimbene, Responsabile Area Legale e Sindacale Assolavoro, Aldo Bottini, Avvocato dello Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo, e Tiziano Treu, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo la presentazione di alcune esperienze aziendali, i lavori si sono conclusi con l’intervento di Francesco Baroni, Presidente di Assolavoro. L’incontro è stato moderato da Agostino Di Maio, Direttore Generale di Assolavoro.

Il nuovo Ccnl delle agenzie, sottoscritto lo scorso luglio 2025, rafforza ulteriormente il sistema di tutele e diritti per i lavoratori, valorizzando il ruolo della bilateralità e potenziando strumenti fondamentali come il welfare di settore, la formazione e il sostegno al reddito. Allo stesso tempo, introduce elementi di maggiore chiarezza e semplificazione, contribuendo a una gestione più efficiente e trasparente dei rapporti di lavoro.

La tappa di Milano è stata inoltre l’occasione per presentare il commentario al nuovo Ccnl, edito da Adapt, che offre un’analisi approfondita e sistematica delle principali innovazioni introdotte dal rinnovo contrattuale, rappresentando uno strumento di supporto per imprese, operatori e addetti ai lavori.

Il Roadshow di Assolavoro, che oltre a Milano ha già toccato le città di Napoli, Torino, Roma e Venezia, prosegue così il suo percorso sui territori con l’obiettivo di accompagnare il sistema produttivo nella piena comprensione delle nuove disposizioni contrattuali e di valorizzare il contributo delle Agenzie per il Lavoro alla crescita dell’occupazione e allo sviluppo del Paese. Prossime tappe: Bergamo, Verona, Reggio Emilia e Cosenza.

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