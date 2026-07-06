Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Assicurazioni, Losito (EY): “Necessario ecosistema longevity per popolazione che invecchia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “I principali trend socio demografici in Italia mostrano un invecchiamento della popolazione e un calo della fertilità. Questo fa sì che la popolazione nativa è sempre in decrescita. Come può l’economia italiana, e il settore welfare in particolare, rispondere ai problemi e ai bisogni di una popolazione che è sempre più anziana? Essere dotati di un ‘ecosistema longevity’ vuol dire avere un ecosistema tecnologico, infrastrutturale e assicurativo che possa aiutare a far fronte ai bisogni di questa popolazione che invecchia”. Così Cristian Losito, partner, financial services, consulting di EY, alla seconda giornata di lavori degli ‘Insurtech Days 2026’, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo ‘Life, Health & Longevity’, la giornata interamente dedicata all’evoluzione dei modelli assicurativi in ambito vita, salute e longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici. 

“Un altro tema demografico importante sono i nuclei familiari, che sempre spesso sono nuclei composti da una o due persone e non più una ‘famiglia tradizionale’ con uno o piú figli – ha aggiunto – Questo fa sì che la cura degli anziani diventerà un aspetto più critico e, di conseguenza, tutti i servizi connessi con l’assistenza all’anziano saranno sempre più importanti e al centro dell’economia”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Festa musica 2026, Municipio I Roma sostiene ‘Corinfesta’, canto corale in luoghi simbolo

18 Giugno 2026

Trump escluso dalle primarie nel Maine

29 Dicembre 2023

Mattarella “Se alcuni potenti leggessero sarebbe grande beneficio per tutti”

28 Aprile 2026

Cannes, conto alla rovescia per la Palma d’oro: il toto vincitorinews dalla nostra inviata

23 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno