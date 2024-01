Ascolti tv, Supercoppa con Inter-Lazio vince la serata. Colpo di Luna secondo sul podio

(Adnkronos) – La seconda semifinale di Supercoppa Italiana, Inter-Lazio, trasmessa da Canale 5 si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri con 4.777.000 telespettatori e il 22,7% di share. Su Rai1 la seconda puntata di Colpo di Luna ha ottenuto 2.768.000 telespettatori e il 17,4% di share (in leggero calo rispetto alla settimana precedente quando ne aveva registrati 3.320.000 con il 20%). Su Retequattro 'Quarto Grado' ha raccolto 1.381.000 telespettatori con il 9,8%. Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Rambo 2 – La vendetta' ne ha registrati 1.294.000 con il 7,3%. Su Rai3 il film 'L’ombra del giorno' ha conquistato 1.043.000 telespettatori con il 6,1% di share, La7 con 'Propaganda Live' ha segnato il 6,2% di share con 874.000 telespettatori e Rai2 con 'The Rookie' ne ha totalizzati 680.000 con il 3,9% di share. Chiudono la classifica del prime time Tv8 con 'Cucine da incubo' (485.000 telespettatori, share 3%) e Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' (460.000 telespettatori, share 2,4%). Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' ha registrato 4.421.000 telespettatori con il 20,9% e, a seguire, 'Affari Tuoi' ne ha totalizzati 5.377.000 con il 24,7% di share. Nel preserale Rai1 con 'L’Eredità' ha raccolto 5.051.000 telespettatori pari al 29%, mentre Canale 5 con 'Striscina la Notizina' ne ha totalizzati 2.627.000 con il 14,9% di share. Nel complesso, la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 31,5% con 2.746.000 telespettatori contro il 26,4% e i 2.303.000 di Mediaset e, in prima serata, la Rai al 31,2% con 6.506.000 telespettatori contro il 29,5% e i 6.137.000 di Mediaset. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...